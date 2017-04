ADVERTISEMENT

N’avez-vous pas déjà eu l’impression que lorsqu’un morceau de vêtement était en rupture de stock ou disponible en quantité limitée, vous le vouliez davantage?

C’est probablement ce qui est arrivé avec ce legging noir aux étoiles dorées de la marque Ultracor qui fait un malheur sur le Web pour une raison jusqu'ici inexpliquée. Plus de 500 personnes se sont inscrites sur une liste d’attente pour mettre la main dessus, rapporte Refinery 29.

Et ce n’est certainement pas à cause de son prix ou de sa matière extrêmement luxueuse. Il est détaillé à 196$US, soit l’équivalent de 263$ canadiens et est composé à 70% de polyester et 30% de lycra, des matières qui ne coûtent quasi rien.

Les motifs étoilés ont la cote ces derniers temps, mais de là à se mettre en file d’attente… Ça reste un legging.

Pour ceux qui sont vraiment intéressés, le site marchand en ligne Bandier vient tout juste de le remettre en vente le modèle avec les étoiles dorées. Les autres teintes devront être de retour sous peu. Restez à l'affût.

