Le centenaire du pont de Québec sera célébré, quoi qu'il advienne

Le centenaire du pont de Québec sera célébré, avec ou sans la participation de la Communauté métropolitaine de Québec (CMQ) et du Canadien National (CN), le propriétaire de la structure.

Un texte de Louis Gagné

C’est du moins l’avis du président et chef de la direction de la Chambre de commerce et d’industrie de Québec, Alain Aubut. Ce dernier a affirmé mardi que l’abandon d’un projet de mémorial visant à souligner le centième anniversaire du pont de Québec n’allait pas empêcher les acteurs de la société civile d’aller de l’avant avec leurs propres initiatives.

« Il y aura des initiatives qui seront faites, des initiatives citoyennes. Nous, c’est clair qu’on veut faire des actions ou une action. On est en train de travailler sur un plan », a confié Alain Aubut à Radio-Canada.

«Ce n’est pas une question d’exclusivité. Le pont de Québec, ce n’est pas exclusif à personne, ça appartient à tout le monde.» - Alain Aubut, président et chef de la direction de la Chambre de commerce et d’industrie de Québec

Labeaume ne veut pas de chicane

Le Journal de Québec a révélé mardi que la CMQ avait abandonné un projet de mémorial visant à célébrer à la suite du refus du CN de participer au projet. Le maire de Québec et président de la CMQ, Régis Labeaume, qui poursuit une mission économique à New York, a indiqué au quotidien qu’il avait abandonné le projet en raison de l’absence de collaboration du Canadien National.

« On avait un plan de célébration très élaboré. Mais quand tu n’es même pas capable d’avoir de l’argent pour un mémorial, on va oublier le reste […] On va laisser faire. Je n’ai pas le goût de me chicaner avec le CN », a confié le maire au Journal de Québec.

Pas dans le mandat du CN

La porte-parole de la CMQ a confirmé à Radio-Canada les informations du quotidien. De son côté, le CN a mentionné qu'il avait décliné une invitation du cabinet du maire Labeaume à participer à un concours d’œuvre d’art visant à souligner le centenaire du pont de Québec.

« Tel qu’expliqué au Cabinet du Maire et indiqué sur notre site web, l’engagement philanthropique du CN est principalement axé sur la sécurité ferroviaire. La demande ne répondait malheureusement pas aux critères de notre politique », a mentionné le directeur des relations avec les médias du CN, Jonathan Abecassis, dans un échange de courriels avec Radio-Canada.

Avec les informations de Marie Maude Pontbriand

