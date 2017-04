Des hommes hétérosexuels se tiennent soudainement la main pour une bonne raison

Plusieurs hommes réagissent à l’attaque d’un couple homosexuel qui aurait été battu aux Pays-Bas en se tenant la main.

Jasper Vernes-Sewratan et son mari, Ronnie Sewratan-Vernes, ont été attaqués ce dimanche par un groupe de six à huit adolescents, selon RTL Nieuws. Les deux hommes ont déclaré qu’ils se tenaient main dans la main en sortant d'une soirée pour retourner à leur demeure au moment où ils ont été battus.

L’événement a créé une onde de choc auprès de la communauté LGBTQ aux Pays-Bas et il a été condamné par le premier ministre néerlandais Mark Rutte. Mais deux législateurs sont allés un peu plus loin en montrant leur solidarité au couple en arrivant à une réunion du gouvernement main dans la main ce lundi.

Cette photo a incité d’autres internautes à publier des clichés avec le même message de solidarité, en voici quelques-unes:

A post shared by Humberto Tan (@humbertotan) on Apr 3, 2017 at 1:19pm PDT

A post shared by De Coen & Sander Show (@coenensander) on Apr 3, 2017 at 7:32am PDT

A post shared by Black&Blue (@blackandbluenijmegen) on Apr 4, 2017 at 9:21am PDT

A post shared by Glashandel van Ooyen (@glasvanooyen) on Apr 4, 2017 at 8:03am PDT

A post shared by Michel Rogier (@michelrogier) on Apr 4, 2017 at 8:42am PDT

A post shared by Patrick Martens (@patrickmartens1) on Apr 3, 2017 at 11:19am PDT

Male colleagues from the Dutch Embassy London holding hands in protest against violence towards the LGBTQIA community. #allemannenhandinhand pic.twitter.com/Bp6Mz6UiyY

— Dutch Embassy London (@NLinUK) April 4, 2017