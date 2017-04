Gordon Ramsay met fin au débat sur la pizza hawaïenne

ADVERTISEMENT

Quand le très renommé Gordon Ramsay hausse le ton, on l'écoute. Que ce soit dans "Masterchef", "Cauchemar en cuisine" ou sur Twitter, lorsque son verdict tombe, c'est sans appel.

Après s'en être violemment pris à la nourriture servie dans les avions, il a ajouté un plat à la liste des aliments qu'il est hors de question pour lui d'ingurgiter. Sa dernière victime? La pizza hawaïenne et son audacieuse recette de jambon ou de poulet mêlé à de l'ananas.

"L'ananas n'a rien à faire sur une pizza", s'est offusqué le chef sur son réseau social favori ce mardi 4 avril. En cinq heures, son coup de gueule a été retweeté plus de 20.000 fois, s'attirant tantôt l'adhésion, tantôt les foudres de la twittosphère. "Mais c'est trop bon, tu sais pas de quoi tu parles", s'étrangle un internaute, vite étouffé par une personne du camp adverse: "Non, ça ne l'est pas, l'ananas se met dans une salade de fruits et une salade de fruits n'a rien à faire sur une pizza".

Pineapple does not go on top of pizza..... https://t.co/lhD6aliOV8 — Gordon Ramsay (@GordonRamsay) April 4, 2017

@GordonRamsay @moonlightmarin But it tastes so good don't know what you're talking about — Leahhh✌🏼️ (@Leahmcguiness94) April 4, 2017

Une chose est sûre: si les avis divergent, celui de Ramsay pèse le plus lourd dans la balance. Les étoiles Michelin attribuées à ses restaurants n'y sont sûrement pas pour rien. "Le roi a parlé. C'est officiel", plussoie une participante à la discussion, ou encore "Merci d'avoir mis un terme à ce débat", renchérit une autre.

@GordonRamsay THE KING HAS SPOKEN. IT'S OFFICIAL — ⛅️ imme ⛅️ (@immevanmilo) April 4, 2017

@GordonRamsay god bless u for ending this argument — kristin🎀 (@tfwkristin) April 4, 2017

Le cas de ce mets sucré-salé, probablement inventé par un Canadien, revient régulièrement sur le devant de la scène numérique, comme sur le banc d'un tribunal. En février, le président de la République d'Islande lui-même avouait que s'il en avait le pouvoir, il ferait voter une loi interdisant l'utilisation d'ananas sur les pizzas. Le mois dernier, une Américaine avait posté sur Twitter une photo de sa pizza sans ananas alors qu'elle en avait demandé. Le refus d'obtempérer du pizzaïolo était vite devenu viral.

Le camp anti-ananas-sur-une-pizza l'a-t-il donc emporté? Rien n'est moins sûr. Difficile d'imaginer que les internautes du monde entier abandonnent, sur simple commande de Gordon Ramsay, cette polémique houleuse qui les passionne depuis des années et constitue une source d'inspiration inépuisable pour créer des mèmes.