La griffe montréalaise Off The Hook vient de dévoiler sa troisième collaboration avec les Canadiens de Montréal. Verdict? La collection est très réussie et fabriquée ici au Canada pour ne rien gâcher!

Au coeur de cette capsule, il y a le Heritage Jacket tout droit venu des années 1950 - et donc magnifiquement vintage - que les entraîneurs portaient. Elle se décline en rouge et en gris.

Et que dire de ce t.shirt baptisé Overdyed Blue Oxford Shirt, une pièce qui laisse apparaître en gros lettrage MONTRÉAL? Elle se glisse merveilleusement bien sous la fameuse veste ci-dessus et dessous.

Le T-Shirt Prémium a été fabriqué au Canada en utilisant du coton de premier plan, une coupe dans le coup, parfait pour supporter son équipe préférée avec style. Il se décline en blanc, bleu marin, et bourgogne.

Autre modèle, le Thermal Club de Hockey est conçu pour être porté en dessous de la chemise Overdyed Blue Oxford, ou du Héritage Jacket.

