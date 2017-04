La saga Bombardier atterrit à l'Assemblée nationale

ADVERTISEMENT

La saga des augmentations de rémunération de six hauts dirigeants de Bombardier refuse de mourir et se transporte maintenant à l'Assemblée nationale où le PQ déposera une motion. Appuyée par les deux autres partis d'opposition - Québec solidaire et la CAQ - elle demandera l'annulation des augmentations consenties.

« Essentiellement ce que l’on veut envoyer, c’est le message porté par plus de 90 % de la population québécoise, à l’effet qu’il faut renoncer à ces augmentations de salaire indécentes et on souhaite que le premier ministre porte ce message », a déclaré le leader parlementaire du PQ, Pascal Bérubé, en entrevue à RDI.

«Quand plus de 90 % de la population québécoise envoie un message très clair, je m’explique mal que le premier ministre ne porte pas ce consensus.»

— Pascal Bérubé

La motion du PQ sera déposée en après-midi, mais pour qu’elle soit débattue il faut que le gouvernement accepte de se livrer à l’exercice. « C’est un test important quant à la sincérité du gouvernement à protéger les intérêts des Québécois », affirme M. Bérubé.

La motion du gouvernement, même adoptée, n’aurait de portée que sur le plan moral puisqu’elle est dépourvue de toute incidence coercitive.

La motion du PQ: Que l’Assemblée nationale demande à tous les dirigeants de Bombardier de renoncer à l’augmentation de leur rémunération pour 2016;

Qu’elle invite le premier ministre à faire une demande formelle en ce sens à la direction de l’entreprise.

Le PQ réclame notamment le gel des salaires des hauts dirigeants de Bombardier, que leur a octroyé le conseil d'administration de l'entreprise, jusqu’à ce qu'elle ait atteint un certain seuil de rentabilité.

Le PQ demande des comptes

Le PQ reproche au gouvernement Couillard d’avoir investi 1,3 milliard de dollars dans la division du C Series, sans exiger de droit de regard sur les activités de l’entreprise.

Le PQ et la CAQ martèlent depuis des mois que le gouvernement aurait dû se négocier une place au sein du conseil d’administration en plus d’obtenir des garanties sur le maintien des emplois au sein de l’entreprise.

M. Bérubé croit que la Caisse de dépôt et placement du Québec, qui a pour sa part investi deux milliards de dollars au sein de la division Transports de Bombardier, pourrait tenter d’influence le vote des actionnaires pour qu’ils rejettent les augmentations de rémunération consenties à la haute direction.

«L’entreprise nous demande de l’argent pour payer le loyer et l’épicerie, sur le bord de la faillite, et l’un des premiers gestes qui est posé est d’augmenter les salaires de ses hauts dirigeants. Ça ne peut pas fonctionner comme ça.» - Pascal Bérubé

Le député péquiste estime que le gouvernement de M. Couillard a le devoir de s’ingérer dans les affaires de Bombardier depuis qu’il a choisi d’y placer plus d’un milliard de dollars de l’argent des Québécois.

Il ajoute que la participation de la Caisse de dépôt et placement du Québec, qui a investi deux milliards de dollars au sein de la division Transports de Bombardier, milite également en ce sens.

M. Bérubé reproche au gouvernement libéral de M. Couillard d’avoir mis en scène son leader parlementaire, Jean-Marc Fournier, lors d'une manifestation contre les augmentations consenties aux dirigeants de Bombardier, dimanche. Il estime aussi que le premier ministre Couillard s’est trop rapidement réjoui du report d’une partie de ces augmentations, hier.

«Les gens qui travaillent très dur pour gagner leur vie ont à payer pour la cupidité des hauts dirigeants de Bombardier.»

— Pascal Bérubé

« Il n’y a pas de recul [de Bombardier], on va seulement différer l’augmentation salariale à un peu plus tard », soit de 2019 à 2020, souligne M. Bérubé. « Les Québécois sont au même point que lorsqu’ils ont appris cette nouvelle. »

Bien que le parti compte appuyer la motion péquiste, Québec Solidaire déposera sa propre motion demandant au gouvernement de M. Couillard de renégocier l’entente de financement conclue avec Bombardier.

Appuyée par une pétition qui a récolté l’adhésion de 25 510 signataires, la motion de QS sera soumise au même traitement que celle du PQ et elle devra recevoir l’approbation du gouvernement pour être discutée.

Un débat de société

Bombardier a provoqué la grogne populaire en annonçant des augmentations de plus de 50 %, en 2016, de la rémunération des membres de la haute direction de Bombardier, une année pourtant marquée par le licenciement de milliers d'employés dans le cadre du plan de redressement de l'entreprise.

Dans un geste d’apaisement, la direction de la société québécoise a annoncé, dimanche, avoir reporté d'un an - de 2019 à 2020 - les augmentations salariales consenties à six de ses hauts dirigeants.

En entrevue à RDI lundi matin, le PDG de Bombardier, Alain Bellemare, a convenu que les salaires des hauts dirigeants pouvaient sembler démesurés par rapport à celui des autres employés de l’entreprise. Il a toutefois précisé qu’il s’agissait d’un débat de société qu’il ne lui appartenait pas de mener.

