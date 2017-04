ADVERTISEMENT

Plus de piétons et de motocyclistes sont décédés sur les routes du Québec en 2016, mais le bilan routier est généralement plus positif que l'année dernière.

Le bilan présenté par la présidente et directrice générale de la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ), Nathalie Tremblay, mardi à Québec, fait état de 351 décès dans des accidents de la route, soit 11 de moins qu'en 2015, une diminution de 10,6 pour cent.

Il y a aussi eu une diminution de 16,6 pour cent du nombre de blessés graves et de 1,7 pour cent des blessés légers.

Les jeunes de 15 à 24 ans ont fait des "progrès", a dit Mme Tremblay. Le nombre de décès dans ce groupe d'âge a chuté de 12,7 pour cent par rapport à 2015.

Selon la SAAQ, le bilan routier de 2016 se hisse au deuxième rang des meilleurs bilans depuis 70 ans.

Cependant, la Société a noté une hausse "préoccupante" de 40 pour cent du nombre de décès de piétons et de 7,6 pour cent chez les motocyclistes.

Le bilan routier est aussi une occasion de jeter un coup d'oeil sur les livres de la SAAQ. Le régime d'assurance automobile a enregistré un surplus de 795 millions $ et son niveau de capitalisation a atteint 132 pour cent.

