Une image vaut parfois mille mots ou du moins quand vient le temps d’expliquer l’anxiété aux personnes qui n’en ont jamais souffert et qui ne comprennent pas complètement ce que c'est.

Une magnifique série de photos de la photographe Jasmine Kate Blanchard, une étudiante de 19 ans du Royaume-Uni, met en vedette ce qu’on peut ressentir ou expérimenter lorsqu’on souffre de troubles anxieux. Les clichés représentent précisément les symptômes débilitants qui peuvent accompagner cet état de santé mentale.

« En tant que personne qui a déjà souffert d’anxiété et connaissant aussi beaucoup de gens qui sont passés par là, je voulais mettre de l’avant ce sujet et montrer aux gens que même si on ne le voit pas, c’est là », a affirmé Mme Blanchard à nos confrères du Huffington Post américain.





Jasmine Kate Blanchard avait 15 ans quand elle a commencé à ressentir les effets de sa condition, et a canalisé son diagnostic dans son art. Elle a décidé de faire de l’anxiété le sujet principal d’un projet photo assigné par le professeur de sa classe à l’Université Gloucertershire en Angleterre, où elle étudie la photographie. Le modèle dans la série est son amie, Emily Terrett.

« Tout le monde ressent l’anxiété différemment, mais je voulais montrer l’étendue des symptômes et des sentiments à travers mes photos », soutient Mme Blanchard.

Ces symptômes peuvent inclure une inquiétude excessive, de la nausée, une sensation d'étouffement, un sentiment de panique ou de perte de contact avec la réalité. Ils peuvent aussi inclure des troubles du sommeil, ce que la jeune photographe met en évidence dans ses photos.

Selon l’Institut de la statistique du Québec, 9,4% des Québécois souffraient d’anxiété en 2012.

Mme Blanchard espère que son projet permettra d’éliminer certaines fausses idées négatives entourant l’anxiété et fasse en sorte que les gens parlent davantage de santé mentale. Des recherches montrent que la stigmatisation a tendance à faire taire les personnes souffrant de troubles mentaux et les empêche d’aller chercher de l’aide.

« Mon conseil à ceux qui souffrent d’anxiété est d’en parler à quelqu’un, dit-elle. Il n’y a rien de pire que de garder ses sentiments pour soi et les réfréner. »

Voyez quelques photos de la série ci-dessous :

Ce texte initialement publié sur le Huffington Post américain a été traduit de l'anglais.