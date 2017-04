Styles de soirée: le lancement de «Inspiration Inc.» le livre de Kim Rusk et Philippe Richard Bertrand

ADVERTISEMENT

Lundi 3 avril au soir, Kim Rusk et Philippe Richard Bertrand ont fêté la sortie de leur 1er livre « Inspiration Inc. » où le lecteur pourra découvrir les secrets de dix hommes et femmes d’affaires du Québec. 10 entrepreneurs partagent leurs expériences dans le but d’aider le développement d’un sens entrepreneurial, à oser concrétiser de nouveaux projets et à atteindre des sommets inégalés. Notre photographe était de la partie pour ce lancement tout en style.

Cet ouvrage est un complément à la première saison de balladodiffusion de « Inspiration Inc. » qui a été présentée à la radio CKOI 96,9 en collaboration avec la Banque Nationale en 2016-2017.

