On a implanté des yeux sur la queue de têtards (et ils arrivent à voir avec)

C-3PO et R2-D2 sont peut-être les deux droïdes les plus célèbres du monde. Mais de vrais robots, comme Nao, commencent à rivaliser avec eux. Les progrès en robotique et en intelligence artificielle ne cessent de rapprocher la science de la fiction. Un roboticien de la Nasa a même affirmé il y a quelques jours que l'agence avait les moyens techniques de construire R2-D2 et C-3PO. En attendant les révolutions des décennies à venir, on peut déjà voir d'autres droïdes de Star Wars prendre vie, comme les fameux robots sphères que Luke (ou les jedis du temple) utilise pour s'entraîner. C'est la Nasa qui en a construit, car ils sont parfaits pour évoluer dans l'espace, sans gravité.