C'est fini pour la saison 7 de The Walking Dead. L'épisode 16, diffusé ce dimanche 2 avril aux États-Unis sur AMC, est venu clore ce chapitre largement consacré à Negan.

Pour les fans, il faudra maintenant attendre octobre 2017 pour revoir Rick et compagnie chasser les zombies. Mais avant cela, retour sur les meilleurs moments de «The First Day of the Rest of Your Life».





ATTENTION SPOILERS









Vous êtes bien sûr de vouloir continuer?

Alors c'est parti!









Précédemment dans The Walking Dead : Grâce aux armes récupérées dans la colonie de l'Oceanside, Rick a maintenant le soutien du clan de la décharge pour combattre Negan. De leur côté, Morgan, Carol et le roi Ezekiel ont décidé de ne plus ignorer l'imminente bataille et se préparent. Sasha a été faite prisonnière par les Sauveurs.

«Je suis Negan»

Ce dernier épisode, exceptionnellement rallongé de quelques minutes (ce n'était vraiment pas nécessaire, on sent vraiment passer la première demi-heure) mène enfin à la bataille tant attendue entre Rick et ses alliés face à Negan et ses Sauveurs. Mais avant que cet enfer ne se répande, la série nous offre la confirmation de ce que l'on sentait venir depuis plusieurs épisodes : Eugene est bel et bien perdu au camp ennemi (bon débarras!).

Alors que les Sauveurs arrivent à Alexandria prêts à en découdre, ce n'est pas le chef de la troupe qui se présente, mais Eugene. Ce dernier demande à ses anciens amis de rendre les armes et d'accepter la défaite (haha, elle est bonne celle-là). «Où est Negan?», lance Rick. «Je suis Negan», répond Eugene, qui scelle ainsi son sort : Rick donne le feu vert pour faire exploser les pièges qu'il a parsemés avec ses équipes à l'extérieur d'Alexandria quelques instants plus tôt.

Une meilleure offre

Alors que tout le monde se met à genoux pour se protéger du souffle et des flammes... rien. Le clan de la décharge retourne alors ses armes vers Rick et ses compères (il n'aurait jamais fallu faire confiance à Jadis, avec une coupe de cheveux pareille, on aurait dû se douter qu'elle ne valait pas mieux que Eugene et sa nuque longue...).

«On avait passé un accord», s'énerve Rick entre ses dents face à celle qu'il pensait de son côté, mais qui tient maintenant un pistolet en direction de sa tempe. «Il avait une meilleure offre», lui répond-elle sans ciller.

Sacrifice

Après toute une série de flashbacks qui font temporairement revivre Abraham, on découvre que Negan a fait voyager Sasha vers Alexandria - avec toute son équipe -, enfermée dans un cercueil à l'arrière d'un camion. Dès le début de l'épisode, son sort semble cependant évident : elle profite du trajet pour avaler la pilule mortelle que Eugene lui a donnée (par contre Eugene est increvable, il n'y a pas de justice).

Une fois arrivé à destination, et après avoir pris le dessus sur Rick grâce au (traître) clan de la décharge, Negan propose de libérer Sasha de sa boîte en échange de toutes les armes disponibles, de Daryl et d'une personne dont le crâne viendra se briser sur sa batte de baseball enroulée de fils barbelés. Alors que Rick demande à voir Sasha pour s'assurer qu'elle est bien à l'intérieur, Negan ouvre le cercueil et c'est un zombie qui en sort pour lui sauter à la gorge (vous pensiez que son corps sans vie allait simplement s'effondrer? Surprise, la transformation a eu le temps d'avoir lieu!).

C'est la guerre

Negan réussit à lui échapper, mais cette diversion permet à Rick et compagnie de se retourner contre le clan de la décharge. Les balles pleuvent avant qu'Alexandria tombe finalement aux mains des Sauveurs. Rick et Carl sont faits prisonniers et Negan leur explique que Lucille va s'abattre sur eux (arrêtez, on sait très bien qu'aucun de ces deux personnages ne mourra jamais...).

Mais alors qu'il lève sa batte, le tigre d'Ezekiel bondit et sauve l'ancien policier et son fils (voilà). Carol, Morgan et les membres du Royaume viennent renverser la situation au moment même où Jesus et Maggie arrivent eux aussi à la rescousse avec quelques personnes de la colonie du Hilltop. Negan et ses acolytes font demi-tour.

Les choses sont cependant loin d'être finies. Alors que chacun panse ses blessures de son côté, les forces se regroupent, personne ne baissera les bras. Alexandria se remet en ordre (avec Maggie qui nous offre un résumé en voix off de la série, depuis la rencontre de Glenn et Rick à aujourd'hui), et Negan prévient de son côté les Sauveurs : «l'heure de la guerre a sonné».

