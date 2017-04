ADVERTISEMENT

OTTAWA – Un député libéral qui avait fait un commentaire jugé sexiste à l’endroit d’une de ses collègues a officiellement présenté ses excuses à la Chambre des communes, au retour du congé parlementaire.

Nicola Di Iorio, qui représente la circonscription fédérale de Saint-Léonard-Saint-Michel, a maintenu que ses propos n’avaient pas pour but d’offenser ou d’embêter la députée conservatrice Dianne Watts lors d’une rencontre de comité sur la sécurité publique, le 8 mars dernier.

Lorsque le téléphone de Mme Watts a sonné, en pleine réunion, laissant entendre une mélodie rythmée, le député libéral lui aurait demandé : « Où est ta pôle pour glisser? » Des témoins sur place auraient compris qu’il faisait référence à un poteau de danseuse nue, selon le National Post.

« Je désire réitérer mes plus sincères excuses à l’endroit de la députée de South Surrey-White Rock et souhaite que nous poursuivions notre travail, comme je l’ai fait tout au long de ma carrière, dans le plus grand respect et la collégialité », a commenté M. Di Iorio, lundi après-midi.

En entrevue, Mme Watts a dit qu’elle acceptait ses excuses et qu’il était temps de tourner la page sur ce malheureux incident. Elle pense toutefois qu’il s’agit d’une bonne leçon pour le futur.

« Je pense que c’est une opportunité de voir des situations comme celles-ci comme des moments où nous pouvons apprendre l’un de l’autre et changer ce que l’on doit changer. Puis, nous passons à autre chose », a-t-elle réagi.

Elle souhaite que M. Di Iorio s’excuse également aux membres du comité et aux employés présents sur place. « Si le premier ministre veut prendre des mesures supplémentaires, c’est à lui de décider. »

Malgré tout, Mme Watts dit qu’elle n’a pas l’intention de changer la sonnerie de son téléphone.