Musique, actualité et auteurs plus traditionnels comme Ionesco et Dostoïevski, avec une parenthèse "Montand" chantée par le comédien français Lambert Wilson, marqueront la prochaine saison du Théâtre du Nouveau Monde (TNM) de Montréal.

Dans un savant mélange, le TNM veut témoigner "du pouvoir de l'art vivant qui demeure un des symboles les plus puissants d'autonomie et de liberté", a estimé lundi sa directrice artistique Lorraine Pintal lors de la présentation de la saison 2017-18.

L'acteur Lambert Wilson, volontiers chansonnier à ses heures, rendra hommage cet automne à Yves Montand, vingt-cinq ans après sa disparition. Pour onze soirs, le comédien français interprétera, accompagné de six musiciens, une trentaine de chansons dont "La bicyclette" ou "Les feuilles mortes" sur des arrangements de jazz et d'orchestre symphonique.

Avant cet intermède musical, une comédie musicale ouvrira la saison pour célébrer le 375e anniversaire de l'agglomération québécoise. "Demain matin, Montréal m'attend", de l'auteur Michel Tremblay aura trouvé son rythme dès la fin du printemps dans le cadre des Francofolies de Montréal.

Au programme également, une adaptation de "L'Idiot" de Dostoïevski, "Les Chaises" de Ionesco ou "La détresse et l'enchantement" de la célèbre écrivaine Gabrielle Roy seront autant de pièces venant s'immiscer dans l'actualité.

Si certaines pièces "ont été écrites il y a plusieurs siècles", leur adaptation va jeter "un regard vif et neuf sur notre réalité", a assuré Lorraine Pintal lors d'une conférence de presse.

Cette programmation du TNM est conçue pour redonner "un sens aux actes" et servir "de boussole dans le brouillard de nos errances", a-t-elle ajouté, entourée des metteurs en scène et principaux comédiens de la prochaine saison.

