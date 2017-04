La mise en garde de cette maman sur les sièges d'auto

ADVERTISEMENT

C'était un jour ordinaire. Rachel McNamara, une mère de famille de l'État du Maine, était en train d'attacher son fils dans son siège auto quand il lui est venu une idée.

"Je l'avais fait asseoir dans son siège auto et j'avais tout bouclé comme il faut. Je me suis dit, 'faisons un petit test marrant'" a-t-elle expliqué à nos confrères américains du HuffPost. "Je l'ai fait basculer au-dessus de moi et j'ai demandé à mon mari de prendre une photo."

Rachel a ensuite partagé deux photos du "test" en rappelant les règles de sécurité sur Facebook. Ce petit message qui lui semblait anodin a été partagé près de 50.000 fois depuis sa publication mi-mars 2017.

"Après avoir attaché votre enfant dans son siège auto, demandez-vous si vous pourriez le basculer sans danger. Souvenez-vous que la sangle sur la poitrine doit être attachée au niveau de l'aisselle et que le harnais doit être ajusté et serré. N'hésitez pas à faire le 'pinch test'" (voir plus bas).

En voyant que son post était très partagé, Rachel McNamara a décidé d'ajouter quelques précisions supplémentaires."D'abord, j'aimerais clarifier une chose: je ne dis pas que tous les parents devraient faire basculer leur enfant avant chaque trajet en voiture. Mais simplement que les parents soient sûrs que leurs enfants soient en sécurité SI le siège était renversé lors d'un accident de la route."

Ne pas torsader les sangles, bien les ajuster



Rachel McNamara appelle surtout les parents à bien lire la notice du siège auto de leur enfant avant de l'installer et de l'attacher. Lorsqu'elle parle du "pinch test", il s'agit de pincer les deux sangles au niveau des épaules de l'enfant. S'il est possible de les pincer, les sangles ne sont pas assez ajustées, il faut les serrer plus.

Elle et son mari ont deux filles de 8 et 7 ans et un fils de 2 ans. Elle s'est intéressée aux sièges auto surtout depuis la naissance de son dernier enfant. "Je ne connaissais pas grand chose aux sièges auto quand j'ai eu mes deux filles. Malheureusement, j'ai commis les mêmes erreurs que celles dont je parle dans mon post."

Voici des rappels précis et adaptés en fonction de l'âge de l'enfant.

La loi québécoise exige que votre enfant soit bien attaché à l'aide d'un siège adapté à son poids et à sa taille jusqu'à ce qu'il puisse utiliser la ceinture de sécurité. Selon la SAAQ, 1 enfant sur 2 est mal installé et n'est pas en sécurité dans l'auto. Tous les ans, au Québec, environ 1 150 enfants de 9 ans ou moins meurent ou sont blessés dans des accidents à bord de véhicules.