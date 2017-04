10 robes fleuries pour la saison chaude qui arrive ENFIN!

ADVERTISEMENT

On pensait tous que la neige ne fonderait jamais, qu’on n’aurait juste jamais le droit à un printemps, mais c’ets bientôt le temps des vestes en cuir, des jambes nues, et des robes d’été et comme la tendance sera encore forte pour la prochaine saison, on a misé sur les fleurs.

Les grandes fleurs sont dans le coup, les petites un peu moins.

Mais on sait ce que vous pensez :

Mais sur la plupart des podiums, les fleurs ont dominé.

Des robes cocktail aux robes maxi en passant par des modèles passe-partout, voici notre sélection à acheter en ligne ou en magasin :

Urban Outfitters 69$

Topshop 120$

Mango 79$

Zara 79$

Zara 89,90$

ASOS 136,66$

ASOS 80$

ASOS 61$

ASOS 75$

