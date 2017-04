La Maison-Blanche a rendu public lundi le portrait officiel de la nouvelle première dame des États-Unis, Melania Trump, et elle y apparaît dans une pose affirmée.

Bras croisés, veston tout noir, petit foulard coquet, bague en diamant bien en évidence, l’ancienne mannequin slovaque de 46 ans n’esquisse qu’un léger sourire tout en regardant droit dans la caméra.

« Je suis honorée de servir dans le rôle de première dame, et je suis impatiente de travailler au nom du peuple américain au cours des prochaines années », était-il écrit pour accompagner la photo.

Certains internautes ont cependant contesté le fait qu’elle ait droit à un portrait officiel malgré le fait qu’elle ne soit pas originaire des États-Unis et qu’elle n’habite présentement pas à la Maison-Blanche avec son mari Donald Trump, comme elle réside avec Barron, son fils, à New York.

D’autres ont cru remarquer un abus de retouches photo.

Here's Melania Trump's official White House portrait even though she doesn't live there. PHOTOSHOP MUCH, lady??? https://t.co/L4zPaZdJWx — GlennRWallace (@glennrwallace) April 3, 2017

Apparently Melania Trump used the RuPaul's Drag Race season 1 filter for her official portrait. pic.twitter.com/lQoA9gGwXo — Nick Morrow (@NRMorrow) April 3, 2017

« Apparemment, Melania Trump a utilisé le filtre de la saison un de RuPaul Drag Race pour son portrait officiel. »

Official portrait of "First Lady" Melania Trump is so Photoshop that she doesn't look Amerikkkan. — (((merida montero))) (@Goodluckbeer) April 3, 2017

« Le portrait officiel de la ‘première dame’ Melania Trump est tellement photoshoppé qu’elle n’a pas l’air Américaine. »