Le Canada regorge de merveilles de la nature, et chaque coin de notre mère patrie renferme des paysages à couper le souffle. Il y a celles que des milliers de gens visitent chaque saison — des eaux bouillonnantes des chutes Niagara aux scintillantes aurores boréales —, mais il y en a d’innombrables autres qui méritent également d’être vues. Que ce soient les badlands albertaines ou les paysages marins des maritimes, ces attractions moins connues, mais non moins époustouflantes regorgent d’histoires qui ne demandent qu’à être découvertes. En voici cinq que nous vous présentons en partenariat avec la toute nouvelle MINI Countryman, un véhicule utilitaire sport équipé pour tous les types de terrains.

1. Le Rocher Percé

S’élevant majestueusement au-dessus du golfe du Saint-Laurent, le Rocher Percé est une des plus grandes arches naturelles du monde. Baptisé Percé par l’explorateur Samuel de Champlain au 17e siècle, il manque une importante portion à cette impressionnante structure de stack calcaire en raison de l’érosion, ce qui donne l’impression que la roche a été percée par une aiguille monumentale.

Vous ne pourrez pas accéder à son point le plus haut, mais même de la rive, il offre une vue à couper le souffle. Les visites guidées vous permettront également de découvrir des fossiles ainsi que les oiseaux que l’on peut observer à proximité du rocher.

2. Le parc provincial Dinosaur

Bien que le Canada soit réputé pour ses oies sauvages et ses orignaux, ce sont les dinosaures qui régnaient en rois et maîtres sur l’Alberta durant la préhistoire. Arrêtez-vous à Brooks et prenez le temps de visiter le parc provincial Dinosaur, où certains des dépôts les plus riches en ossements de dinosaures ont été découverts. Ce site est inscrit à la liste des sites du patrimoine mondial de l’UNESCO et il vous sera même possible d’y partir à la recherche de fossiles.

La région est une merveille géographique avec son époustouflant canyon parsemé de cheminées de fée.

3. La Côte de sable rouge de l’IPÉ

Quoi de mieux, après une longue route, qu’un peu de temps sur la plage ? Un des plus beaux sables à faire glisser entre vos orteils est celui de la région de la côte de sable rouge de l’Île-du-Prince-Édouard. Vous pourrez y explorer Crapaud et sa vaste population de batraciens ou encore la communauté de villégiature d’Argyle Shore lors d’une expérience qui fera rougir d’envie vos amis. Sans mauvais jeu de mots.

4. Le volcan de Black Tusk en Colombie-Britannique

Les amateurs de sport et de plein air se rendent souvent à Whistler pour satisfaire leur goût de l’aventure, mais un des points chauds de la région qui est moins connu se trouve à Black Tusk, un volcan éteint.

Situé dans le parc provincial Garibaldi, juste au sud de Whistler, ce pic majestueux s’élève à environ 2320 mètres au dessus du niveau de la mer. Le peuple Squamish fait référence à Black Tusk comme étant le « siège du tonnerre », l’endroit où se perche le légendaire oiseau-tonnerre. Selon la légende, la couleur sombre de la montagne serait attribuable à la foudre de cette créature. Légende ou pas, l’endroit est l’un des plus renversants de la Colombie-Britannique.

5. Les rapides réversibles

L’un des phénomènes naturels les plus fascinants au Canada est celui des rapides réversibles, au Nouveau-Brunswick. Comme le nom le laisse sous-entendre, la collision entre les marées de la baie de Fundy et le puissant débit de la rivière Saint-Jean font que le courant de cette dernière semble s’inverser. Bien que ces eaux sont notoires pour leur difficulté à y naviguer, vous pourrez tout de même admirer ce phénomène naturel depuis un poste d’observation situé sur le Reversing Falls Bridge de la route provinciale 100.

Pour visiter tous ces endroits les plus inspirants les uns que les autres, quoi de mieux que de vous déplacer en MINI Countryman ? Il est équipé pour les terrains accidentés, a un look d’enfer et est plus spacieux que jamais. Découvrez les histoires des merveilles oubliées du Canada et apprenez-en plus ici.