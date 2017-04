ADVERTISEMENT

C’est officiel : le titre du «Prochain top modèle américain» pourra aller à n’importe qui, peu importe son âge.

Tyra Banks — qui reprend les rênes de l’émission après une pause d’un an — a annoncé samedi que la série n’aura plus de limite d’âge.

«Il y a eu 23 cycles de America’s Next Top Model, et chaque année nous disions qu’il fallait avoir 27 ans et moins», a rappelé Banks dans une vidéo sur Twitter. «Vous savez ce que j’entends tout le temps? "Tyra, allez. Pourquoi une limite d’âge?" Vous savez quoi? J’enlève la limite d’âge.»

Apply Now!!!#michellemockcasting

Send 3 pics,Name,Age,stats + Contact Info to

VH1TopModel@gmail.com. U.S. Citizens pic.twitter.com/A7lUJ7rVv4 — Tyra Banks (@tyrabanks) April 1, 2017

«Tu veux auditionner pour America’s Next Top Model? Je me fous de ton âge, chérie. Tu dois seulement savoir comment smizer et vouloir apprendre comment travailler sur le podium comme un mannequin.»

Immédiatement, les réactions ont fusé sur les médias sociaux pour applaudir l’initiative.

Tyra Banks removed the age limit for #ANTM



That's dope. — ilyPhillipWhite👼🏽 (@indiGODemp) April 1, 2017

«Tyra a retiré l’âge limite pour ANTM. C’est fou. »

WoW, #TyraBanks says "age ain't nothing but a number" & scraps the age limit on #ANTM... This should be interesting 😎 #AmericasNextTopModel — Laticia ™ (@LaticiaD) April 3, 2017

«Wow. Tyra Banks dit que l’âge n’est qu’un chiffre et enlève la limite, ça va être intéressant»

Certains ont même profité de l’occasion pour proposer de retirer la limite de taille, puisque les modèles qui mesurent moins de 5’7 ne peuvent auditionner.

@tyrabanks How about doing away with the height requirement. Always wanted to be a model but I'm only 5'3 😢 — Cat 🖤 (@HotYogaCat) April 2, 2017

«Et si on retirait aussi la grandeur? J’ai toujours voulu être mannequin mais je ne mesure que 5’3»

Quelqu’un a même suggéré de faire une saison avec aucune restriction concernant la taille, l’âge et le type de corps.

@HotYogaCat They should have a breaking the norm season where they get rid of all height/age limits and encourage different body types — steelnana🍌 (@S1eelnana) April 2, 2017

«Ils devraient avoir une saison qui brise les normes où ils se débarrassent de toutes les limites de taille/âge en encourageant la variété»

Même si la série entame sa 24e saison (aussi appelés des «cycles»), ce n’est pas la première fois qu’elle change ses restrictions pour les concurrents. Le cycle 13 a présenté des modèles qui mesuraient moins de 5’7 et les cycles 20 à 22 présentaient des femmes et des hommes. Des fans ont accusé l’émission de faire un autre coup de publicité pour augmenter son auditoire.

Mais comme un fan le dit si bien:

@DirtyWildThings @tyrabanks If it lands a person a job their dream job? What's the problem? — 🌙#HelpUsFindUs🌙 (@SleepCupNoodle) April 2, 2017

«Et si cela permet à quelqu’un d’obtenir son travail de rêve, où est le problème? »





Cet article initialement publié sur le Huffington Post Canada a été traduit de l'anglais.