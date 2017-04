Une 10e édition pour la Foire d'art contemporain Papier 17

ADVERTISEMENT

Du 21 au 23 avril, la foire d’art contemporain Papier 17 vous donne rendez-vous cette fois dans l’édifice Arsenal pour une dixième édition investie par les plus importants galeristes du pays.



L’actrice Karine Vanasse est à nouveau porte-parole de l’événement. De plus, les organisateurs ont annoncé comme ambassadeur Laurent Duvernay-Tardif, footballeur de l’équipe des Chiefs de Kansas City et, soit dit en passant, lui-même grand collectionneur d’art.



Tout ce beau monde sera présent durant les trois jours de la manifestation qui jouit d’une renommée sans cesse grandissante. Au menu, de nombreuses activités regroupant des visites guidées et des tables rondes offertes gratuitement au public. Pour la toute première fois, les tables rondes seront enregistrées et rediffusées sur le site internet.



En 2016, la foire, qui rassemblait 38 galeries canadiennes, représentant au total 300 artistes, a attiré plus de 17 000 visiteurs dans le Hangar 16.