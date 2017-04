ADVERTISEMENT

OTTAWA – La candidate libérale dans Saint-Laurent qui pourrait être élue députée lundi soir se porte à la défense des promesses brisées de son chef, disant que la priorité est d’aider la classe moyenne – et ceux qui tentent de s’y joindre.

En entrevue avec le Huffington Post Québec la semaine dernière, Emmanuella Lambropoulos, une enseignante de 26 ans, a soutenu que le premier ministre Justin Trudeau n’avait pas «complètement» laissé tomber sa promesse sur la réforme électorale.

«Ce n’est pas quelque chose qu’on peut changer d’un coup», a-t-elle répondu. À son avis, il faudrait changer le mode de scrutin, mais les délais étaient trop serrés pour le faire avant la prochaine élection fédérale en 2019. Les Canadiens auraient eu besoin de plus d’informations, dit-elle.

Justin Trudeau fait campagne avec sa candidate dans Saint-Laurent. (Photo: PC)

Faut-il donc oublier cette promesse? «On devrait quand même travailler sur ça, mais pas tout de suite, explique la candidate libérale. On ne peut pas prendre une décision comme ça qui va affecter le Canada pour les années à venir.»

Concernant les déficits récurrents, Emmanuella Lambropoulos pense que la priorité devrait être de faire grandir la classe moyenne, ce qui aidera le gouvernement à balancer les livres. «En 2015, [M. Trudeau] n’a jamais promis de ne pas avoir de déficits», se défend-t-elle.

«Je suis beaucoup plus concernée par les gens qui ne peuvent pas nourrir leur famille»

— Emmanuella Lambropoulos, à propos des déficits

Lors de la dernière campagne électorale, les libéraux avaient promis de «petits» déficits de 10 milliards de dollars pendant trois ans, avant de retrouver l’équilibre budgétaire en 2019. Or, le gouvernement Trudeau a prévu un déficit presque trois fois plus élevé encore cette année et ne prévoit pas le déficit zéro de sitôt.

Mais la jeune candidate ne s’en inquiète pas outre mesure. «Je suis beaucoup plus concernée par les gens qui ne peuvent pas nourrir leur famille, qui ne peuvent pas payer leur loyer, dit-elle. Pour moi, c’est beaucoup plus important d’essayer d’aider les personnes ici avant les autres choses.»

«Il faut faire attention, mais ça vaut la peine d’investir dans les citoyens et de donner plus d’emplois aux gens pour qu’ils puissent se joindre à la classe moyenne», fait-elle valoir.

Cinq élections partielles fédérales ont lieu lundi dans des châteaux forts libéraux et conservateurs. Dans Saint-Laurent, il est attendu que les libéraux conservent leurs acquis et ce, même s’il y a eu de la grogne à l’endroit du processus d’investiture.