Les couples canadiens sont pressés d'emménager ensemble

ADVERTISEMENT

La plupart des couples n'attendent plus forcément le mariage pour cohabiter ensemble comme le voulait jadis la tradition. Les résultats de cette nouvelle étude sont d'ailleurs surprenants quant à la rapidité des couples à vivre ensemble.

Le site américain Wayfair.com a interrogé près de 900 Canadiens et plus de 1000 Américains afin de savoir après combien de temps en couple, les gens déménageaient ensemble.

Plus de la moitié des couples canadiens (entre 49% et 56 % selon la province) feraient vie commune après moins d'un an ensemble. Ce pourcentage est légèrement inférieur chez les couples américains (entre 42 % et 50 % selon l'état américain).

Près d'un tiers des Canadiens n'attendrait que six mois ou moins avant d'aménager avec leur douce moitié.

Mais la raison de cette cohabitation rapide va peut-être au-delà de l'amour. Le prix moyen d'une maison au Canada serait d'environ 520 000$ tandis que les loyers sont assez dispendieux dans plusieurs villes canadiennes. Le partage de la facture pourrait donc inciter les couples à faire vie commune plus rapidement!