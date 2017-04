ADVERTISEMENT

On sait tous que les singes sont rusés et joueurs, mais on pense rarement à s'en méfier. L'un des visiteurs du zoo de John Ball, dans le Michigan aux États-Unis, en a fait les frais.

Depuis son enclos, ce chimpanzé a tout simplement décidé de jeter ses excréments sur les personnes qui le regardaient d'en haut. Et l'animal a visé en plein dans le mille. Les déjections ont atterri en plein sur le nez d'une vieille dame... De quoi provoquer l'hilarité des témoins de la scène.

La vidéo a été postée sur YouTube le 2 avril et en quelques heures à peine, elle a été vue des dizaines de milliers de fois.

