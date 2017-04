Ces deux bébés qui rejouent "La Reine des Neiges" ont fait fondre les internautes

ADVERTISEMENT

Vous pensez que vos enfants regardent trop souvent le même dessin animé? Attendez de voir ces adorables jumelles qui connaissent la mise en scène de "La Reine des Neiges" sur le bout des doigts.

Disney a embrassé un énorme succès en 2013 avec son œuvre au célèbre refrain "Libérée, délivrée". Et, cet engouement autour des princesses Elsa et Anna n'est pas près de se tarir pour certains, ou plutôt certaines.

Des jumelles de presque deux ans se sont amusées à recréer une scène entière de "La Reine des Neiges" pour le plus grand plaisir des internautes qui ont visionné la vidéo près de 45 millions de fois sur Facebook.

Alors que le film s'ouvre sur les deux princesses jouant avec des boules de neige, Maddie et Scarlett, en grenouillères, miment l'échange devant l'écran de télévision. En riant, elles s'enlacent par terre, se courent après et tournent sur elles-mêmes pour recréer le plus fidèlement possible la séquence.