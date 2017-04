Apple a-t-il réussi à construire les meilleurs bureaux du monde?

ADVERTISEMENT

Dans quelques jours, Apple inaugurera son nouveau campus de 260 000 m2 – "l'Apple Park" - à Cupertino dans la Silicon Valley où la firme est née et s'est développée. L'opération largement médiatisée depuis deux ans relève d'un véritable cas d'école de management d'entreprise. Au-delà d'un campus hors-norme, révolutionnaire tant par sa taille et son coût que par son organisation interne, le nouveau siège du géant mondial de l'informatique confirme la reconnaissance aujourd'hui de l'immeuble d'entreprise comme véritable outil de management des ressources humaines, de l'image et de la stratégie des entreprises.

Le siège social, un outil marketing de l'entreprise



Les données du projet assoient incontestablement l'ampleur de la marque. L'Apple Campus 2, désormais baptisé l'"Apple Park", s'inscrit dans un immense parc de 71 hectares et propose de loger 12 000 employés à terme, dans un bâtiment totalement atypique de 260 000 m2, complété de plusieurs annexes, pour un budget de 5 milliards de dollars. La symbolique du bâtiment principal en forme d'un gigantesque anneau d'un mile (1,6 km) de circonférence et de 461 mètres de diamètre, reprenant par ailleurs celle de l'« Infinite Loop » du premier campus, véhicule incontestablement les notions de totalité, de complétude, de logique absolue et de perfection du cercle. Plusieurs métaphores transparaissent dès lors, en particulier celle de la qualité irréprochable des produits Apple, et celle d'une entreprise englobante, dont les salariés sont invités à être pleinement dévoués à sa cause. Cette dimension aux accents presque paternalistes ne va pas sans rappeler le projet d'un autre des GAFAs, Facebook, de concevoir une "ville Facebook", dans laquelle les salariés travailleraient, vivraient et auraient leurs loisirs sur place. La dimension symbolique du design des bâtiments se poursuit avec le campus annexe baptisé AC3, qui sera inauguré en 2018 quelques kilomètres plus loin, dont la forme architecturale reprend la forme du logo de la touche « commande » des claviers informatiques de la marque.

L'Apple Park porte également les problématiques actuelles de durabilité et de RSE du groupe: avec une toiture presque entièrement couverte de panneaux solaires, le bâtiment principal est uniquement alimenté par les énergies renouvelables. Par ailleurs, il propose aux salariés un parc paysager de plusieurs dizaines d'hectares, avec sentiers de détente, vergers et pas moins de 8000 arbres, verdissant ainsi un site dont l'environnement en réalité très urbanisé.



Des espaces de travail innovants

Quant à l'aménagement intérieur et aux espaces de travail, qu'en retenir? Pour le moment, pas grand-chose: s'il est à peu près impossible de garder le mystère sur l'apparence extérieure d'un chantier aussi titanesque, Apple a pris de soin, en revanche, de ne pas lever le voile sur l'apparence des espaces intérieurs. L'entreprise a souhaité ménager un effet de surprise et très peu d'informations ont filtré. Tout au plus Steve Jobs avait-il fait connaître son ambition, en 2011, peu avant sa disparition: rien de moins que "construire les meilleurs bureaux du monde".

On peut ainsi s'attendre à ce que l'aménagement des locaux contribue à l'identification de la marque, à la construction de son image et au sentiment d'appartenance de ses collaborateurs. Attirer et capter les talents de demain, proposer des espaces de travail de dernière génération, tout en s'inscrivant dans le respect des impératifs du développement durable.