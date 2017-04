ADVERTISEMENT

Ce regard résume tout. Après avoir accouché d'un bébé de pas moins de 5kg, à la maison et sans péridurale, cette maman a l'air tout aussi étonnée que nous d'avoir accompli un tel exploit.

Natalie, cette maman américaine, avait demandé à la photographe Laura Fifield, spécialisée dans les photos de naissance, d'immortaliser ce moment.

Et ça en valait la peine:

"Eh oui, elle l'a fait, à la maison, sans intervention ni examens internes ni complications... et a accouché naturellement d'un garçon de 5kg!", a écrit la photographe dans un post publié sur son compte Facebook le 25 mars.

Sur son site, où de nombreuses autres photos de cet accouchement sont disponibles, elle explique que Natalie a accouché chez elle dans une piscine, accompagnée de musique douce et d'odeurs d'huiles essentielles.

Elle précise au site Popsugar que le visage si expressif de Natalie au moment où elle porte le bébé, qui s'appelle Simon, dans ses bras, est dû à deux surprises, celle du sexe du bébé que les parents n'avaient pas voulu découvrir avant l'accouchement, ainsi que celle du poids du petit.

Avant d'accoucher de Simon, Natalie avait déjà vécu deux grossesses.

L'accouchement à domicile est très marginal en France, seulement 1% des mamans optent pour cette pratique qui n'est d'ailleurs pas sans risques. Selon une enquête du New York Times, au-delà des complications possibles pendant le travail ou l'accouchement, la mortalité de l'enfant est notamment deux fois plus élevée à domicile qu'à l'hôpital.

L'accouchement de Natalie aurait d'autant plus pu mal tourner que le bébé, faisant plus de 4kg, est en surpoids selon des critères médicaux. "En cas de naissance par voie basse, les épaules du bébé peuvent se coincer au niveau du pelvis de la mère, après le passage de la tête", explique au Figaro Patrick Tounian, chef du service de nutrition pédiatrique à l'hôpital Trousseau à Paris. "Cette complication grave, qui requiert une réaction rapide de l'équipe soignante, se produit pour 10% des bébés de plus de 4,5 kilos". Il précise que la maman encourt également un plus gros risque d'hémorragie dans ce genre de situations.

VOIR AUSSI:

Close  20 folles photos de naissance avec accompagnateur sur  







































 Partager  Tweeter  ✖ PUBLICITÉ Partager ✖ fermer Image affichée

Abonnez-vous à notre page sur Facebook

Suivez-nous sur Twitter