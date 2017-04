Aménagement aux abords du pont Jacques-Cartier

ADVERTISEMENT

La Ville de Montréal a annoncé aujourd'hui qu'elle avait l'intention de réaménager les alentours du pont, à l'occasion du 375e anniversaire de Montréal et du 150e anniversaire du Canada. Le projet coûtera 120 millions de dollars, dont 110 millions proviendront de la Ville et 10 millions de la Société des ponts Champlain et Jacques-Cartier. Le réaménagement proposé améliorera le paysage de cette entrée de la ville et facilitera la mobilité des piétons et des cyclistes. Un parc urbain sera également aménagé sous le pont.

