Le générique de «Veep» sur cet étrange moment de Trump est juste parfait

Donald Trump a eu un moment gênant vendredi 31 mars, quand il a laissé tout le monde en plan dans le Bureau ovale de la Maison Blanche.

Alors qu'il est attendu pour signer des décrets sur la politique commerciale devant les journalistes, le Président américain, après un très court discours, préfère quitter la pièce. Son vice-président, Mike Pence, lui signifie pourtant précipitamment qu'il doit parapher au bureau. Que nenni! Ce sera dans une autre pièce lui fait alors comprendre Donald Trump. Confus, Pence se saisit des textes à signer sur le bureau pour les amener dans la pièce où se trouve le Président, enjoignant les conseillers présents de le suivre...

Ce moment déconcertant a donné une idée à Brandon Wall du site BuzzFeed, qui a tweeté: "Est-ce que quelqu'un peut intégrer cette séquence dans le générique de fin de la série 'Veep' de HBO? S'IL VOUS PLAIT".

C'est finalement un autre employé de BuzzFedd, Jesse McLaren, qui a sorti le montage, rapidement devenu viral sur les réseaux sociaux.

"Veep" ("Vice-président") est une série qui suit les déboires de Selina Meyer, vice-présidente des Etats-Unis, dont le seul rêve est en fait de s'installer dans le Bureau ovale. Véritable satire qui s'amuse dans les coulisses du pouvoir, cette comédie déjà récompensée par neuf Emmys et saluée par de nombreux habitués de Washington D.C. s'avère être bien plus réaliste sur le fonctionnement de la politique américaine que ne le sont d'autres séries du genre, comme "House of Cards", écrivait Le HuffPost an avril 2016 au moment du lancement de la saison 5 de "Veep".

