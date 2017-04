Place au 46e Gala des prix Juno à Ottawa

ADVERTISEMENT

C'est ce soir au Centre Canadian Tire d'Ottawa qu'aura lieu la 46e cérémonie des prix Juno, récompensant les meilleurs artistes canadiens de la musique. Drake, Shawn Mendes et The Weeknd sont les favoris pour remporter les principaux trophées.

Les trois artistes seront tous nommés deux fois dans ce gala, alors qu'ils étaient en lice dans cinq catégories.

Bryan Adams et le comédien Russell Peters animeront la cérémonie, qui commence à 18 h 30 (HE). Ces derniers ont été appelés en renfort pour remplacer le chanteur Michael Bubblé, qui a dû annuler sa présence pour des raisons familiales.

Après avoir été sacré artiste de l'année dans le gala hors d'ondes samedi, Leonard Cohen, qui est décédé en novembre dernier, sera honoré par la chanteuse Feist. Cette dernière doit en principe revisiter un ou des classiques du défunt.

En tout, sept prix seront présentés et huit artistes feront des prestations. Du lot, on note les groupes Billy Talent et A Tribe Called Red et les chanteuses Alessia Cara et Sarah McLachlan. Cette dernière sera intronisée au Panthéon de la musique canadienne.

Les prix remis ce soir :

Le prix Juno du public

Album de l'année

Groupe de l'année

La révélation de l'année

L'auteur-compositeur de l'année

L'album country de l'année

L'album pop de l'année

