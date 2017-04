Dmytro Aksonov via Getty Images

Ronja Savolainen a marqué le but gagnant à 18:19 de la troisième période et a permis à la Finlande de défaire le Canada 4-3, pour la première fois de l'histoire au Championnat mondial de hockey féminin.

La seule autre fois que la Finlande avait surprise les Canadiennes, c'était dans un match préparatoire en 1999 où le match s'était terminé à égalité (6-6).

Susanna Tapani, Petra Nieminen et Sanni Hakala ont également marqué du côté finlandais. La gardienne Noora Raty a bloqué 35 tirs dans la victoire. Savolainen a donné la victoire aux siennes en décochant un tir qui s'est glissé sous la jambière de Geneviève Lacasse.

Marie-Philip Poulin, Blayre Turnbull et Rebecca Johnston ont répliqué pour le Canada. Lacasse a remplacé Maschmeyer après le troisième but des Finlandaises à 6:49 de la deuxième période. Elle a accordé trois buts en 15 tirs, tandis que Lacasse a repoussé 10 des 11 rondelles dirigées vers elle pour éviter la catastrophe.

La formation européenne a réussi à faire mal aux Canadiennes en s'engageant dans les trois zones de la patinoire au lieu de mettre tous leurs efforts en défense et d'espérer inscrire des buts chanceux.

Le Canada (0-2) conclura la ronde préliminaire du Groupe A lundi, alors qu'elles affronteront les Russes (1-1). La Finlande croisera le fer avec les États-Unis (2-0).

Les Canadiennes devront emprunter un chemin plus sinueux qu'à l'habitude pour atteindre le match de la médaille d'or.

Dans les autres matchs, les Américaines ont blanchi les Russes 7-0. Il s'agissait d'un deuxième jeu blanc en autant de matchs pour les championnes en titre.

Jocelyne Lamoureux-Davidson, Brianna Decker et Kendall Coyne ont toutes marqué à deux reprises et Amanda Kessel a ajouté le septième but.

L'Allemande a remporté son deuxième match consécutif par la marque de 2-1 face à la République tchèque, dans le Groupe B.

La Suède a battu la Suisse 2-1 en temps réglementaire. Les deux équipes affichent maintenant un dossier de 1-1.

