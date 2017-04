Culture: le gouvernement versera 22 M$ aux régions

QUÉBEC Occupation de la place Tiananmen par les étudiants chinois, Printemps érable québécois, mouvement zapatiste mexicain, soulèvement du peuple grec contre l’austérité : voici quelques-uns des 25 événements survenus depuis la chute du mur de Berlin qui sont racontés et décortiqués dans cette brillante exposition. À noter également l’expo sur les technologies de l’infiniment petit: «Nanotechnologies: l’invisible révolution».

QUÉBEC Quelque 118 000 spectateurs plus tard, la compagnie de cirque de la capitale retourne à l’Agora avec une version renouvelée de son spectacle intitulé Raviver les braises. Pour un deuxième été consécutif, carcasses de voitures et lampadaires serviront de terrain de jeu aux 14 acrobates, qui s’animeront sur la musique de Valaire. Du 22 juillet au 4 septembre.

QUÉBEC Parmi les gros noms à retenir, notons Sting et Peter Gabriel en ouverture, Rammstein, Selena Gomez, Duran Duran, Red Hot Chili Peppers, Sheryl Crow et Brad Paisley, Cœur de Pirate, Metric, Alex Nevsky et Louis-Jean Cormier. Du 7 au 17 juillet 2016.

QUÉBEC Les nostalgiques pourront réentendre Starmania en version lyrique durant le Festival d’opéra de Québec, avec Étienne Dupuis, Marie-Josée Lord, Marc Hervieux et Lyne Fortin en vedette. Du 30 juillet au 4 août.

ABITIBI-TÉMISCAMINGUE L’événement qui fait courir les foules vers le nord-ouest en fin d’été. Celui qui rassemble tant les hipsters que les petites familles. Là où l’on peut assister à un spectacle en pleine rue, sur le bord d’un lac ou dans une salle à l’ambiance électrisante. Le groupe Half Moon Run et le chanteur Yan Perreau y offriront des spectacles et le reste de la programmation sera dévoilé le 20 juillet prochain. Du 1er au 4 septembre.

ABITIBI-TÉMISCAMINGUE La troupe de théâtre musical À Cœur ouvert de La Sarre raconte l’histoire de la famille Lauzon, dans un village minier en 1976, alors que l’un des leurs revient dans le lieu de ses origines après 23 ans d’exil. Du 7 au 30 juillet.

OTTAWA Découvrez sa relation avec la Ville Lumière en apprenant le lien qui l’unit aux arcs de triomphe de l’Étoile et du Carrousel, au Palais Bourbon, à l’église de la Madeleine et à tant d’autres lieux historiques, grâce au Musée canadien de l’histoire. Jusqu’au 8 janvier 2017.

OTTAWA Départagez le réel de la science-fiction en plongeant au cœur d’une exposition immersive sur les téléporteurs, la théorie supraluminique, les tricordeurs et tant d’autres éléments vus et revus dans la saga Star Trek. Jusqu’au 5 septembre.

GASPÉSIE Il était environ 5 h du matin lorsque la chanteuse Martha Wainwright a envoûté des dizaines de curieux levés aux aurores pour entendre son tour de chant matinal au Festival de musique du Bout du monde, pendant qu’une caméra de La Fabrique culturelle permettait au reste du Québec d’être témoins de la magie de ce festival. Cette fois-ci, pourquoi ne pas y être en personne? Du 5 au 14 août.

MAURICIE Après avoir séduit les foules avec son hommage au mythique groupe Beau Dommage, le Cirque du Soleil retourne à Trois-Rivières avec un spectacle inspiré de l’œuvre de Garou 1er, Robert Charlebois, qui marque l’imaginaire québécois depuis plus de 50 ans! Du 13 juillet au 13 août.

MAURICIE Même si elle fera de nombreux arrêts au Centre Bell de Montréal et au Centre Vidéotron de Québec, la surprise de l’été pour les fans de Céline Dion se déroulera à Trois-Rivières, les 30 et 31 août.

MAURICIE Cet été encore, Bryan Perro invite les foules dans son monde imaginaire. Dans ce nouveau spectacle, il raconte l’histoire d’un jeune magicien qui tentera de rétablir la paix dans son univers, en s’attaquant à un dragon, né dans le nord du continent. Du 5 juillet au 20 août.

SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN Des centaines d’artistes et d’artisans originaires de 20 pays dans le monde se réunissent une fois encore à Chicoutimi pour prendre part à l’événement multiethnique le plus imposant au Québec. Le centre-ville vibrera aux rythmes intenses des spectacles de musique et de danse pendant quatre jours. Du 10 au 13 août.

CENTRE DU QUÉBEC Parce qu’il est copié ailleurs au Québec, parce qu’il arrive encore à se renouveler après toutes ces années et parce que la raison d’être du festival est la découverte de cultures, par la musique, la danse, la nourriture et tant d’autres surprises, le Mondial mérite sa place parmi les petits et grands événements uniques de l’été. Du 7 au 17 juillet.

ESTRIE À travers tout un village, se cachent des endroits pour écrire, rencontrer des auteurs, les écouter, échanger avec eux. Sur les mots, l’écriture, la lecture et les échanges épistolaires. Parmi les artistes participants cette année, on retrouve Francine Ruel, Thomas Hellman, Marie-Thérèse Fortin, Anaïs Barbeau-Lavalette, Danielle Laurin, Marc Séguin, Samuel Archibald, Tristan Malavoy, Élise Turcotte et tant d’autres. Du 4 au 7 août.