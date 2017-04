Meaghan Benfeito deux fois au pied du podium à Kazan

ADVERTISEMENT

La Montréalaise Meaghan Benfeito a terminé deux fois en quatrième place, samedi, aux Séries mondiales de plongeon disputées à Kazan, en Russie.

Elle a fini au pied du podium au 10 m individuel et au 10 m synchro mixte avec son partenaire Vincent Riendeau.

À l'épreuve individuelle, la Chinoise Ren Qian (394,25 points) et sa compatriote Si Yajie (382,90) sont montées respectivement sur la première et la deuxième marche du podium. La Mexicaine Viviana Del Angel Peniche (349,55) a complété le trio de tête.

Benfeito a quant à elle amassé 344,95 points pour ses plongeons. En matinée, Benfeito avait fini troisième de la demi-finale du groupe B.

"Je suis un peu déçue de la finale. J'ai vraiment manqué mon quatrième plongeon et ça m'a coûté le bronze. J'ai fait une erreur que je ne fais jamais en pratique. À l'entrée à l'eau, j'ai baissé ma tête et roulé sur le dos", a commenté l'athlète de 28 ans.

L'Ontarienne Celina Toth (310,50) a vu son parcours prendre fin en demi-finale du groupe A. Elle a terminé au septième rang du classement général.

Au 10 m synchro mixte, Benfeito et Riendeau, de Pointe-Claire, ont obtenu 299,52 points de la part des juges.

"Nous avons bien commencé. Les trois premières rondes étaient bonnes, mais nous avons manqué nos deux derniers plongeons. Ça nous a coûté une médaille. Nous n'avions pas plongé ensemble depuis les dernières Séries mondiales au début mars et les autres équipes s'entraînent toujours ensemble", a mentionné Benfeito.

Les Chinois Lian Jie et Lian Junjie (347,76) ont survolé la compétition, devant les Russes Iuliia Timoshinina et Viktor Minibaev (323,88) et les Australiens Melissa Wu et Domonic Bedggood (314,34).

Pour sa part, le Terrebonnien François Imbeau-Dulac a participé à la finale du 3 m individuel. Le plongeur a terminé sixième avec une note totale de 438,75.

Précédemment, Imbeau-Dulac avait pris le troisième rang de la demi-finale A. Philippe Gagné (406,40), de Mont-Royal, a été stoppé

à cette étape, ce qui l'a relégué au dixième rang.

La Chine a réussi à placer deux autres de ses représentants sur le podium. Cao Yuan (515,40) et Xie Siyi (507,10) ont mis respectivement la main sur l'or et l'argent. Le Russe Ilia Zakharov (486,70) a conclu en troisième place.

