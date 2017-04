Justin Trudeau s'éclate pour le 1er avril

Le premier ministre Justin Trudeau n'a pas résisté à la tentation de faire une bonne blague pour le 1er avril... Il en a même fait deux!

Le député de Papineau a profité de l'occasion pour relancer Matthew Perry, alias Chandler Bing dans la série Friends. L'acteur a déclaré à Jimmy Kimmel qu'il a cassé la figure du premier ministre lorsqu'ils fréquentaient tous les deux la même école primaire. Justin Trudeau a donc répondu à l'anecdote avec ce gazouilli assez hilarant:

I've been giving it some thought, and you know what, who hasn't wanted to punch Chandler? How about a rematch @MatthewPerry ?

«J'y ai pensé, et vous savez quoi, qui n'a jamais eu envie de frapper Chandler? Que diriez-vous d'une revanche Matthew Perry?»

Grand adepte de boxe, Justin Trudeau a peut-être envie de retourner dans l'arène après son combat victorieux de 2012 contre le sénateur Patrick Brazeau!

Ce n'est pas tout, il a aussi fait cette étonnante suggestion à Labatt. Pour le 150e anniversaire du Canada, Justin Trudeau a une nouvelle idée de nom pour la fameuse bière Labatt 50:

Le premier ministre n'est pas le seul à faire des blagues sur Twitter pour le 1er avril. La chef intérimaire du Parti conservateur Rona Ambrose a elle aussi annoncé en grande primeur sa nouvelle carrière après la politique:

Pleased to announce the next chapter for me after our party selects a new leader in May. I hope you'll tune in to the #Rontourage! pic.twitter.com/i6VEWXOURP

— Rona Ambrose (@RonaAmbrose) 1 avril 2017