Bill O'Reilly, star de Fox News, accumule les accusations de harcèlement

Bill O'Reilly, présentateur vedette de Fox News, a été accusé de harcèlement par au moins cinq femmes liées à la chaîne américaine conservatrice, des affaires soldées par une transaction financière, affirme samedi le New York Times.

Selon le quotidien américain, Fox News et Bill O'Reilly ont payé à ces cinq femmes un total de 13 millions de dollars en échange de leur silence et de l'abandon d'éventuelles poursuites contre l'éditorialiste vedette de la chaîne d'information en continu, très prisée des conservateurs.

Deux de ces accords financiers, courants dans le système judiciaire américain, étaient déjà connus, mais le New York Times assure avoir découvert trois autres cas de harcèlement, deux à caractère sexuel et un pour comportement abusif.

Les cinq femmes travaillaient dans son équipe, apparaissaient régulièrement dans son émission "The O'Reilly Factor", ou alors travaillaient pour d'autres émissions de la chaîne.

Elles accusent notamment Bill O'Reilly d'avoir eu un comportement déplacé à leur égard, usant de sa position hiérarchique au sein de la chaîne pour obtenir des faveurs sexuelles.

"Comme toutes les personnalités en vue et controversées, je suis vulnérable à des poursuites d'individus qui veulent que je paye pour éviter une mauvaise publicité", a réagi Bill O'Reilly sur son site internet. "Au cours de plus de 20 ans de carrière chez Fox News, personne n'a jamais déposé de plainte contre moi auprès du département des ressources humaines", y compris de manière anonyme, a-t-il ajouté.

Bill O'Reilly, 67 ans, est l'une des personnalités les plus en vue de la télévision américaine. Au premier trimestre 2017, "The O'Reilly Factor" a été l'émission d'actualités la plus regardée du câble, avec une moyenne de 3,9 millions de téléspectateurs.

Le PDG de Fox News, Roger Ailes, avait démissionné en juillet après avoir lui-même fait l'objet d'accusations de harcèlement sexuel de la part de plusieurs femmes.

Fox News n'a pas souhaité s'exprimer après le communiqué de Bill O'Reilly.

Sa maison-mère, 21st Century Fox, a indiqué dans un communiqué prendre "les questions de comportement au travail très au sérieux". "Nous nous sommes penchés sur ces questions ces derniers mois et en avons discuté avec M. O'Reilly. Bien qu'il nie le bien-fondé de ces affirmations, M. O'Reilly a réglé celles qu'il estimait relever de sa responsabilité personnelle".





