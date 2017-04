Donald Trump est transformé en golfeur pour résumer ses premiers mois au pouvoir

ADVERTISEMENT

Donald Trump, aussi mauvais golfeur que président des Etats-Unis? La tentation était trop grande pour deux des plus prestigieux hebdomadaires anglophones, ceux dont les Unes sont les plus attendues, qui ont décidé de s'amuser du passe-temps du nouveau président américain pour filer la métaphore et résumer ses premiers mois à la Maison Blanche.

En couverture du premier numéro d'avril du magazine britannique The Economist, c'est donc un trou béant, creusé par un golfeur peu talentueux, qui fait face à la Maison Blanche. L'américain The New Yorker affiche de son côté un Donald Trump en tenue de golf et visiblement en pleine partie devant une Maison Blanche... aux vitres brisées.

"Je vois que le terme 'duffer' ( 'tocard' en français), est défini comme 'une personne sans expérience, particulièrement dans le domaine du golf'", explique Barry Blitt, le dessinateur du New Yorker et auteur de cette couverture baptisée "Vitres brisées". "C'est le mot qui me vient à l'esprit lorsque je regarde le président Trump balancer des drives les uns après les autres dans les vitrines de la politique américaine." Dans le vocabulaire du golf, le "drive" est un coup joué avec un club plus long que les autres, et qui permet donc à la balle d'avoir plus de portée.

Quant à la couverture de The Economist, "La présidence Trump jusqu'à aujourd'hui", elle est tout aussi explicite: incapable de réussir ses coups (au golf comme en politique, notamment après l'échec de sa réforme santé), Donald Trump ne fait que s'enfoncer, dans l'opinion américaine comme à l'international.

L'arroseur arrosé

Au-delà de leurs significations politiques, les couvertures des hebdomadaires ironisent également sur un autre petit détail du parcours de Trump. Bien avant de se présenter à la présidence américaine, le milliardaire n'a eu de cesse de critiquer Barack Obama, coupable selon lui de passer trop de temps sur le green. "Est-ce que vous pouvez croire, qu'avec tous les problèmes et les difficultés que rencontrent les Etats-Unis, le président Obama passe sa journée à jouer au golf?", tweetait déjà Donald Trump en octobre 2014.

Can you believe that,with all of the problems and difficulties facing the U.S., President Obama spent the day playing golf.Worse than Carter — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 14 octobre 2014

Il a ensuite multiplié les critiques contre son prédécesseur, affirmant par exemple lors d'un meeting dans le Michigan en 2016, que Barack Obama "avait joué plus souvent au golf l'an dernier que Tiger Wood." De son côté, Donald Trump se la jouait modéré: "J'adore le golf, déclarait ainsi le président-élu lors du même discours, je pense que c'est l'un des meilleurs sports, mais je n'ai pas le temps d'y jouer."

Sauf qu'entre temps, les choses semblent avoir bien changé. Visiblement, la passion du golf se transmet de président en président, et Donald Trump n'a pas (du tout) fait exception à la règle.

Selon le site de "fact checking" américain Snopes, le président s'est très précisément rendu six fois sur le "green", durant les trente premiers jours de son mandat. Le site précise cependant que les caddies n'ont pas précisé si le président avait participé à une partie à chacune de ses visites.

Au cours de ses deux mandats, Barack Obama a disputé plus de 300 parties de golf, la première se déroulant trois mois après sa première investiture. Mais le record d'assiduité des présidents américains au golf est détenu par Woodrow Wilson, vingt-huitième président des Etats-Unis, qui a disputé environ 1200 parties en huit ans comme le précise Snopes.