Les passagers à bord de sept vols opérés par Westjet pourraient avoir été exposés à la rougeole ce mois-ci, a averti la Santé publique de Toronto.

Voici la liste des vols concernés:

WS450, qui a quitté Abbottsford en Colombie-Britannique à 5h49 et a atterri à Calgary à 7h50

WS610, qui a quitté Calgary à 10h15 et a atterri à Ottawa à 15h47

WS369, qui a quitté Ottawa à 16h40 et a atterri à Toronto à 17h42

WS590, qui a quitté Toronto à 16h27 et a atterri à Montréal 17h41

WS581, qui a quitté Montréal à 7h55 et a atterri à Toronto à 9h13

WS2668, qui a quitté Toronto à 10h16 et a atterri aux îles Turks-et-Caïcos à 13h56

WS2669, qui a quitté Turks-et-Caïcos à 14h59 et a atterri à Toronto à 19h15

La rougeole est une maladie très contagieuse qui se propage facilement aux personnes qui n'ont pas été immunisées ou qui sont vulnérables, comme les bambins, les femmes enceintes et les personnes dont le système immunitaire est affaibli.

Toute personne n'ayant pas reçu deux doses du vaccin contre la rougeole et qui n'a jamais contracté la maladie est à risque.

Les symptômes de la rougeole incluent une forte fièvre, de la toux, le nez qui coule, les yeux douloureux ou sensibles à la douleur, ainsi qu'une éruption cutanée qui peut durer de quatre à sept jours.

Toute personne présentant des symptômes devrait consulter un médecin le plus rapidement possible et ne pas se présenter à l'école ou au travail, met en garde la Santé publique de Toronto.

