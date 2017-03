Le président Donald Trump doit signer ce vendredi un décret qui ordonnera qu'on lui fasse rapport d'ici 90 jours sur les pratiques des 16 principaux partenaires commerciaux des États-Unis, dont le Canada.

L'objectif du président Trump est d'être informé des cas de pratiques commerciales déloyales et des accords de libre-échange qui servent mal les États-Unis ou dont les règlements n'ont pas été respectés. Les conclusions du rapport l'aideront à mieux comprendre les raisons du déficit commercial américain.

De toute évidence, ce sont les échanges commerciaux entre les États-Unis et la Chine qui sont visés. L'an dernier, le Chine a enregistré un surplus commercial de 347 milliards $US avec les États-Unis.

La semaine prochaine, une rencontre très attendue de deux jours aura lieu à Palm Beach, en Floride, entre le président Trump et son homologue chinois Xi Jinping.

Jeudi soir, sur son compte twitter, le président Trump a prévenu que cette rencontre serait très difficile et que les États-Unis ne pouvaient plus tolérer d'énormes déficits commerciaux et les pertes d'emplois qui en découlent.

The meeting next week with China will be a very difficult one in that we can no longer have massive trade deficits...

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 30 mars 2017