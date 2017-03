ADVERTISEMENT

La première bande-annonce de la saison 7 de Game of Thrones est enfin arrivée. Après un «teaser» quelques jours plus tôt, et une mise en scène un peu ratée pour la révélation de la date de diffusion du premier épisode (le 16 juillet), les fans peuvent enfin passer aux choses sérieuses.

Comme le montre notre vidéo en tête d'article, la vidéo publiée par HBO ce jeudi 30 mars donne déjà un indice sur la suite du parcours de Daenerys Targaryen dans la série. On l'y voit s'asseoir sur un trône taillé dans la pierre, jamais vu dans la série jusqu'ici. Certains fans partageaient la même hypothèse sur ce lieu, pas si mystérieux que cela d'ailleurs.

Outre Daenerys, le spot montre également Jon Snow, désigné roi du Nord et de retour à Winterfell, alors que Cersei Lannister est bien assise sur le Trône de Fer lorsque son souffle glacé révèle une information importante (et plus qu'attendue) : «Winter Is Coming» pour de bon et, à vrai dire, tout porte à croire qu'il est déjà là.

