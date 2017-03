ADVERTISEMENT

Il faut éliminer la culture du secret dans la police de Montréal. Le chef de la police du SPVM Philippe Pichet a dévoilé vendredi matin un plan d’action en 38 points pour rassurer la population envers son corps de police et améliorer le lien de confiance.

Il se donne de 5 à 10 ans pour atteindre ce but.

Dans la foulée des scandales qui frappent le Service de police de la Ville de Montréal, Philippe Pichet entend nommer un consultant externe afin de changer l’éthique organisationnelle et une culture policière dite nuisible.

Avec près de 7000 employés, le SPVM est une grande organisation à gérer, a reconnu le chef de police lors d’une rencontre de presse au quartier général du SPVM.

Il veut ainsi lutter contre la culture des clans au sein du service de police en instaurant diverses mesures de transparence, dont des comparutions publiques devant le Comité de la sécurité publique (CSP) de la Ville de Montréal afin de répondre aux questions du public.

En plus d'ajouter un contrôleur en enquête au sein du SPVM, Philippe Pichet compte limiter le mandat des enquêteurs à deux ans dans certains domaines, réformer de fond en comble département des Enquêtes internes, confier diverses enquêtes à la Sûreté du Québec, réorganiser la structure du SPVM en la centralisant et augmenter de façon radicales les redditions de comptes et les suivis. Les enquêtes sur les policiers pourront avoir lieu aux cinq ans également dans certains cas. Le système de promotion des cadres sera aussi revu.

Ainsi, toute l’équipe de la Division des affaires internes sera remplacée et le SPVM entend instaurer la fluidité de la communication avec les médias et le public.

Une nouvelle gouvernance sera mise sur pied également; le code de disciplines des policiers sera révisé; les postes sensibles seront révisés désormais aux deux ans et un site intranet sur l’éthique sera mis en ligne.

Le SPVM entend aussi développer des moyens pour détecter les situations de fabrication de preuve par des policiers et mettre en place une procédure afin que l’interception des communications de journalistes, avocats, élus, notaires fasse l’objet d’un rapport immédiat au directeur du SPVM.

Enfin le SPVM planche sur un plan de remplacement du personnel, en raison des nombreux départs à la retraite de policiers et de cadres d’ici cinq ans.

Voir aussi:





