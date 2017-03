ADVERTISEMENT

Des souris et des hommes. Ou, dans ce cas-ci, des souris et encore plus de souris.

Une vidéo partagée cette semaine sur la page Facebook Spotted: STM risque de donner des cauchemars aux Montréalais souffrant de musophobie, la peur des souris et des rats. On y voit une famille de souris aventurières sur le quai de la station Côte-des-Neiges.

UNE FAMILLE DE SOURIS.

Mais on peut se consoler: le problème n'est pas unique à Montréal. Les rongeurs se reproduisent de plus en plus vite dans la plupart des villes du Canada, selon CTV News. Les rats de ville sont aperçus le plus souvent dans les stations de métro, particulièrement lorsque de projets de construction perturbent leur habitat.

Mais pas de panique. Il n'y a pas TANT de construction que ça à Montréal... Hein?