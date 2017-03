Ces photos avant/après prouvent que personne «n'a l'air transgenre»

ADVERTISEMENT

Il n'y a aucune façon «d'avoir l'air» hétéro, gai ou bisexuel, tout comme il n'y a aucune façon «d'avoir l'air» transgenre.

Et c'est la raison pour laquelle un jeune homme s'est tourné vers Instagram pour prouver que l'expérience de transition de chaque personne trans est unique.

Jaimie Wilson a publié des photos avant/après sur le réseau social, montrant qu'on ne peut pas identifier une personne transgenre juste comme ça.

«NE VOUS FIEZ PAS AUX APPARENCES. Je publie cette photo pour prouver qu'il ne faut pas nécessairement «montrer des signes» pour être transgenre. Tu n'as pas à passer un test pour prouver que tu es trans... et tu n'as certainement pas besoin de l'approbation des gens, juste de la tienne», a écrit Wilson en légende de la photo ci-dessous.

Une publication partagée par Jaimie Wilson (@tboy61915) le 10 Mars 2017 à 17h13 PST

«Quand je suis sorti du placard, on refusait de croire que j'étais un homme, puisque pendant 18 ans, j'étais "féminine". Alors pourquoi est-ce que je publie cette comparaison? Parce que je veux que les gens sachent que ce à quoi une personne ressemble n'est pas important... Si quelqu'un a le courage de vous dire "Je suis transgenre", "Je suis gai", "Je suis bisexuel", etc. CROYEZ-LES, parce qu'il faut contrer les stéréotypes.»

Une publication partagée par Jaimie Wilson (@tboy61915) le 14 Févr. 2017 à 17h09 PST

Une publication partagée par Jaimie Wilson (@tboy61915) le 11 Oct. 2016 à 19h29 PDT

Selon Pink News, la famille de Wilson n'est plus dans sa vie depuis son coming out. «M'affirmer comme transgenre a été la plus belle et la pire journée de ma vie», écrit-il.

Son apparence très masculine lui a d'ailleurs attiré les foudres de certains membres de la communauté LGBT, qui lui disaient qu'il voulait trop ressembler à un «homme né homme». «Même que la première fois que j'ai vu un médecin après ma transition, il ne comprenait pas. Il pensait que je voulais passer d'homme à femme!»

Son point? Toutes les personnes transgenres sont différentes.

Ce texte initialement publié sur le Huffington Post Canada a été traduit de l’anglais.

Voir aussi: