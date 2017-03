ADVERTISEMENT

Ils étaient ou ils sont fort attendus. Ces dix nouveaux restos diversifient le paysage gastronomique de la ville de Québec. Après une période plus sombre, alimentée par plusieurs fermetures et coupures, voilà que le printemps amène un vent de nouveautés et d’optimisme dans l’industrie hôtelière et gastronomique de la région. Voici dix adresses qu’on ne manquera pas de (re)visiter prochainement.

Déjà ouverts :

La folie Battuto

Dire que son arrivée était attendue avec impatience est un euphémisme. Celui dont tout le monde parle, Battuto de son nom, est la trattoria italienne la plus courue en ville cette saison. Le petit dernier du talentueux Guillaume St-Pierre (anciennement à La Planque) s’avère être une réussite. Autant dans l’assiette que pour l’ambiance conviviale de ce petit resto intimiste qui revisite la cuisine italienne. Seul hic : il nécessite de réserver plusieurs jours, voire des semaines, à l’avance!

527, boul. Langelier, Québec

Le Quai 19 devient Chez Rioux & Pettigrew

Le bail du Quai 19 venant à échéance et le local tant rêvé venant de se libérer : les astres étaient alignés pour un changement d’adresse et, pourquoi pas, un changement de nom. Bienvenue chez Rioux & Pettigrew. Un décor teinté de bois, de boîtes de métal et de sacs de riz qui fait un clin d’œil au passé prospère du marchand général Rioux & Pettigrew qui avait ouvert en 1860 sur la rue Saint-Paul. Dans l’assiette, la créativité du chef Dominic Jacques (gagnant de l’émission Les Chefs ! en 2012) est pleinement exploitée, axée sur les produits frais du marché, qui fait le bonheur des épicuriens. On y retournera encore et encore.

160, rue St-Paul, Québec

Récemment déménagé, le Quai 19 est désormais Chez Rioux & Pettigrew. On y retrouve la même cuisine créative du chef Dominic Jacques.

Depuis son ouverture, la trattoria italienne Battuto fait courir les foules avec sa cuisine entièrement maison. Photo Instagram

Un premier comptoir de bols pokés TARTAR Station vient d’ouvrir dans La Pyramide, sur le chemin Sainte-Foy. D’autres devraient suivre prochainement.

Le Jack Saloon fait des petits! Une nouvelle succursale (la quatrième) vient d’ouvrir dans La Pyramide, dans le secteur Sainte-Foy.

Installé dans l'ancien édifice du dépanneur Couche-Tard, sur l’avenue Maguire, le bar gourmand Tapas & Liège accueillera ses premiers clients vers la fin avril. Photo Facebook Tapas & Liège

Nhà Tôi est le nom du tout nouveau restaurant vietnamien qui s’établira dans l’ancien local de La Petite Boîte vietnamienne, sur la rue de la Couronne. L’ouverture est prévue le 1er mai.

Spécialisé en poissons et fruits de mer, le restaurant La Gaspésienne 51 ouvrira ses portes le 15 juin prochain. D’ici là, une poissonnerie adjacente au resto accueillera les clients.

Situé sur la Grande Allée, le bistro L’Atelier s’agrandira prochainement et ouvrira dans le local voisin un bar à huîtres et à fruits de mer.

La microbrasserie artisanale La Souche s’implantera sous peu à Stoneham. Sur la photo, les travaux avançaient rondement au début de mars.

Des pokés signés TARTAR Station

Surfant sur la vague des bols pokés, TARTAR Station a rapidement fait sensation dès son ouverture dans La Pyramide, sur le chemin Sainte-Foy. Le nouveau comptoir dédié entièrement aux tartares et aux pokés «prêts à assembler», développés par le Groupe Blanchette (Thaï Zone, Portofino, Shaker, Chocolato...), attire les étudiants et les clients pressés en leur offrant plusieurs options savoureuses et colorées à sélectionner soi-même. Devant le fort achalandage, le service de livraison vient de s’ajouter et les associés prévoient ouvrir d’autres comptoirs dans les environs prochainement.



2360 chemin Sainte-Foy, Québec

Le Jack Saloon à la Pyramide

La clientèle étudiante est ravie. Le populaire Jack Saloon, qui fait tant jaser depuis cinq ans au coin de la Grande Allée avec sa cuisine fumée et son « trash food » de luxe, a désormais une succursale dans La Pyramide. Après avoir ouvert dernièrement des restaurants dans le Dix30 de Brossard et à Trois-Rivières, le populaire concept animé revient à Québec, là où il est né. On y retrouve l’ambiance festive dans un décor inspiré de l’Ouest américain.



2360, chemin Sainte-Foy, Québec

Ouverture prochaine :

Tapas & Liège voit grand

Il y a certainement un vent de fraîcheur sur Maguire. L’artère commerciale de Sillery en avait bien besoin, diront certains. Et la nouveauté provient de chez Tapas & Liège, un bar-gourmand qui devrait ouvrir ses portes à la fin avril. Installé dans l'ancien édifice du dépanneur Couche-Tard, ce concept de restaurant-bar mettra à l'honneur de petites bouchées et des grands crus. Les propriétaires ont également aménagé une petite terrasse à l’avant. Juste à temps pour la belle saison.

1297, avenue Maguire, Québec

Du Vietnam dans l’assiette de Nhà Tôi

La fermeture de La Petite Boîte vietnamienne a laissé un vide. Mais pas pour longtemps. Derrière ses portes fermées se trame un nouveau projet culinaire appelé Nhà Tôi, qui veut dire « ma maison » en vietnamien. Ce sera le troisième restaurant de Thania Goyette et Louis B. Trudeau (qui sont propriétaires du Pied Bleu et du Renard et la chouette). Une troisième associée ajoutera son grain de sel : Hoang Nguyen, une créatrice de mode et femme d’affaires bien connue à Québec. L’ouverture est prévue pour le 1er mai.

281, rue de la Couronne, Québec

L’Atelier ouvrira un bar à huîtres

Il y aura du nouveau sur la Grande Allée prochainement. Dès l’arrivée des beaux jours, un bar à huîtres et à fruits de mer s’ajoutera à l’offre gourmande de l’artère commerciale. Le concept est en fait celui du bistro L’Atelier qui s’est approprié le local voisin (laissé vacant par le départ de Talea) et qui manquait d’espace pour accueillir sa clientèle croissante. Gageons que le nouveau projet des associés de L’Atelier sera une adresse courue cet été.

624, Grande Allée Est, Québec

La Gaspésienne 51 met la table

Depuis 10 ans, l’entreprise familiale Les Pêcheries Raymond Desbois s’est forgée une solide réputation au Marché du Vieux-Port de Québec. À l’étroit dans son petit kiosque, elle ouvrira dans les prochains jours une poissonnerie, puis, le 15 juin prochain, un restaurant entièrement dédié aux poissons et aux fruits de mer. Les deux commerces adjacents seront situés sur le chemin St-Louis dans le secteur Sillery. À découvrir juste à temps pour la saison du homard !

1626, chemin Saint-Louis, Québec

Bye bye L’Aviatic, bonjour Barolo

Après avoir fermé L’Aviatic, le propriétaire Richard Demers (qui possède aussi Le Charbon Steakhouse) a récemment confirmé qu’il ouvrira bientôt un tout nouveau restaurant, cette fois sur le boulevard Laurier, dans l’édifice qui abritait Le Houston. Nommé Le Barolo, ce grill italien offrira aussi des pâtes fraîches et des salades. Comme son nom l’indique, le « roi du vin » Barolo mettra l’accent sur les vins italiens et sur un menu créatif. La date d’ouverture devrait être dévoilée sous peu.

2955, boul. Laurier, Québec

La Souche s’implante à Stoneham

Très populaire à Limoilou, la microbrasserie artisanale La Souche prend de l’expansion et ouvrira dans les prochaines semaines (date à confirmer) une deuxième succursale, cette fois à Stoneham. Le nouveau bâtiment accueillera un pub d’allure rustique - à l’image de l’entreprise -, une boutique, ainsi que l’usine qui lui permettra de produire à plus grande échelle ses bières artisanales.



22, 1re Avenue, Stoneham

