Kendrick Lamar a l'habitude de surprendre ses fans et de bousculer les conventions du rap américain à sa manière. À l'approche de la sortie de son album, le rappeur a partagé ce jeudi 30 mars, via son compte YouTube Officiel le clip «Humble», où il est tour à tour représenté en pape où à la place de Jésus-Christ dans une reconstitution de la Cène de Léonard de Vinci.

La vidéo réalisée par Dave Meyers (connu pour les clips de Missy Elliot, Britney Spears et Rihanna) présente une succession de plans si riches et si bien réalisés que le message féministe mis en avant par le rappeur à travers ses paroles et la vidéo serait passé inaperçu malgré ses 11 millions de vues en l'espace de quelques d'heures.

En cinq vers, Kendrick Lamar dénonce la poursuite de la perfection et le systématique recours à des logiciels comme Photoshop pour retoucher le corps des femmes, comme vous pouvez le voir dans la vidéo en tête d'article.

