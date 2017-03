Heidi Klum a « reconnu ses seins » sur cette peinture de Richard Prince

ADVERTISEMENT

Heidi Klum est une icône. Et le top model allemand mondialement connu pour sa carrière dans le monde de la mode n'est plus seulement observé par l'oeil des photographes de presse et paparazzis, mais maintenant par des artistes. C'est le cas de Richard Prince, un peintre américain qui n'a pas choisi n'importe quel bout du mannequin pour représenter la poitrine d'une femme dans la toile ci-dessous livrée en 2015.

Dans les commentaires d'un post Instagram publié le 28 mars sur le compte de Vito Schnabel, le compagnon de Heidi Klum, le top model a réagi en écrivant "Je reconnais ces seins", laissant entendre qu'il s'agissait des siens. Une phrase accompagnée d'un smiley qui tire la langue.

RICHARD PRINCE 2015 Love this painting Ink jet and acrylic on canvas 86 x 61 inches ☠️🥇 @richardprince1234 #picasso A post shared by Vito Schnabel Gallery (@vitoschnabelgallery) on Mar 27, 2017 at 8:08pm PDT





