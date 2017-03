De faux emblèmes des Hells Angels du Québec ont été fabriqués en Chine, expédiés au Canada et portés par des non-membres du groupe criminel. Ces copies sont disponibles sur Internet en quelques clics pour moins de 40 $. Mais attention aux conséquences.

Un texte de Guillaume Dumont

On trouve de tout sur Internet... y compris des « patchs » contrefaites des Hells Angels, fabriquées en Chine, qui portent l’inscription « Quebec » (en anglais).

Radio-Canada a pu en faire l’achat sur un site de vente en ligne chinois. L’expédition de ces emblèmes contrefaits a pris moins d’une semaine.

À la réception, nous avons constaté que ces copies sont en tous points identiques aux vraies, prêtes à être cousues sur une veste de cuir.

À ne pas faire à la maison

La veste ou « patch » est la possession la plus chère à un Hells Angel, selon nos sources policières.

«Conseil d'ami : il y a intérêt à les garder au fond du garde-robe.» - Sylvain Tremblay, enquêteur à la retraite de la Sécurité du Québec (SQ)

« On parle de violence, parce qu'autant certains tatouages sont réservés aux Hells Angels, les « patchs », c'est comme un intouchable dans le milieu », souligne l’expert policier.

Les différents statuts chez les Hells Angels

« Friend » (durée indéterminée) : La personne doit être présentée par un membre qui la connaît depuis au moins cinq ans.

« Hangaround » (entre un an et deux ans : Cette personne peut fréquenter certains événements des Hells Angels.

« Prospect » (minimum un an) : Aucun droit de vote. La personne doit accomplir toutes sortes de tâches demandées par les membres en règle, notamment criminelles.

« Full patch » : Dernier statut. La personne peut porter l’ensemble des couleurs du groupe criminel.

(Source : Alain Belleau, sergent-enquêteur de la SQ et spécialiste des groupes de motards, commission Charbonneau, et Sylvain Tremblay, enquêteur à la retraite de la SQ)