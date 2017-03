ADVERTISEMENT

Jeudi 30 mars se déroulait la 4e édition du Printemps numérique à l’occasion d’une soirée se déroulant sous le thème Montréal Fashion Tech. Notre photographe JF Galipeau était de la partie au Musée McCord pour immortaliser des styles de soirée chics.

Jusqu’à minuit, le musée McCord s'est transformé en laboratoire créatif. Mode futuriste, mappage infographique, stations scan 3D, salle d'essayage intelligente, robe virtuelle, vêtements et objets connectés et moments immersifs ont été au programme de la soirée.



​Abeille Gélinas, ambassadrice du Printemps numérique

Pétillante, talentueuse et passionnée, Abeille Gélinas est une DJ montréalaise pour qui la musique a toujours été présente. Cette créatrice d'ambiance, autour des platines, fait bourdonner les foules sur les planchers de danse, dans les endroits les plus branchés de Montréal.

« Dès que j’ai entendu parler du Printemps numérique, j’ai tout de suite eu envie d’en faire partie. Ce n’est plus un secret pour personne, Montréal se démarque par son inventivité. On doit être fier des idées créatives qui prennent forme chaque jour et qui ont un impact dans notre portrait culturel et entrepreneurial ici et ailleurs. Moi-même avide consommatrice du numérique, c’est avec grand plaisir que je partagerai la bonne nouvelle et bien sûr mes découvertes durant ces trois mois! »​





