Le fils d'une riche famille mexicaine a été acquitté des charges d'agression sexuelle qui pesaient contre lui, parce qu'il n'aurait «pas ressenti de plaisir sexuel».

Le juge Anuar González a déterminé que Diego Cruz, 21 ans, n'était pas coupable du viol, ni de l'enlèvement d'une écolière de 17 ans parce qu'il n'y aurait pris aucun plaisir. Cruz, ainsi que trois complices, ont kidnappé l'adolescente alors qu'elle sortait d'une fête du Nouvel An, le 1er janvier 2015. Trois des suspects, dont Cruz, étaient accusés d'avoir pénétré la jeune fille.

Et, même si les présumés attaquants ont fait embarquer la victime de force dans leur véhicule, González a jugé qu'elle n'avait jamais été «sans défense».



Diego Cruz devant le juge.

Un tollé au Mexique

Surnommés «Los Porkys» (les cochons), les quatre accusés représentent l'élite «intouchable au Mexique», témoignent plusieurs militants.

«On ne peut pas contester les faits. Ça ne vient pas d'une femme folle, mais de la bouche du juge et il dit que si on vous touche contre votre volonté, ça pourrait ne pas être un abus», a répondu la militante Estefanía Vela Barba dans une entrevue avec The Guardian.