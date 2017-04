ADVERTISEMENT

Ce vendredi 31 mars se déroulait 4e édition de la soirée-bénéfice au profit du Gris-Montréal intitulée Désorientation 2017, une célébration afin de démystifier l’homosexualité et la bisexualité au sein de la société.

L’objectif pour l’édition 2017 était de réunir plus de 500 professionnel(le)s et d’amasser un minimum de 55 000 $ afin d’assurer la pérennité du GRIS-Montréal et d’élargir son champ d’activité à d’autres clientèles vulnérables (2e cycle du primaire, adaptation scolaire, francisation, aînés).

Bonne nouvelle : cette année, la soirée affichait complet quelques jours avant la tenue de celle-ci. Le montant total remis à GRIS-Montréal pour l’édition 2017 sera annoncé au cours des prochains jours.

Pour voir les photos dans la galerie ci-dessous

Close  Désorientation 2017, soirée-bénéfice chic au profit du Gris-Montréal sur  



















































































 Partager  Tweeter  ✖ PUBLICITÉ Partager ✖ fermer Image affichée

À VOIR AUSSI

TAG START { player: "* QC sideview No autoplay", for: "AOL Canada" } -->TAG END { date: 3/29/17 } -->