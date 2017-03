ADVERTISEMENT

Claude Béland, qui a présidé le Mouvement Desjardins et le Mouvement d'éducation et de défense des actionnaires (MÉDAC), enjoint les actionnaires mécontents de Bombardier à se déplacer à l'assemblée annuelle de l'entreprise pour s'opposer en personne aux importantes augmentations de salaire octroyées aux membres de sa haute direction.

Qualifiant la situation "d'injuste" et "indécente", M. Béland a estimé vendredi qu'il s'agissait du seul recours à la disposition des investisseurs particuliers.

Celui-ci reconnaît qu'il sera difficile de faire plier la famille Beaudoin-Bombardier sur cet aspect, puisque les actions à droit de vote multiple lui permettent de contrôler 53,23 pour cent des droits de vote.

À l'instar de plusieurs, M. Béland juge que le montant global de 32,6 millions $ US - en hausse de 50 pour cent sur un an - octroyé aux six plus hauts dirigeants du constructeur d'avions et de trains est exagéré, alors que Québec a injecté 1,3 milliard $ dans la CSeries et que le gouvernement Trudeau vient de consentir un prêt de 372,5 millions $.

C'est du "jamais vu", estime-t-il, étant donné que la compagnie s'est retrouvée près de la faillite et qu'elle a été sauvée "avec l'argent du public et des actionnaires".

Bombardier (TSX:BBD.B) tiendra son assemblée annuelle le 11 mai, à son centre montréalais de finition des avions d'affaires Global, à Dorval.

L'an dernier, la résolution consultative non contraignante sur l'approche de l'entreprise en matière de rémunération des membres de la haute direction avait été appuyée dans une proportion de 96,06 pour cent par les actionnaires.

