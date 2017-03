ADVERTISEMENT

Vous n'aurez plus à vous soucier de passer vos matins et vos soirées dans le trafic: CAA-Québec offre, dès le 1er avril, la «Police anticongestion».

«Les Québécois n’auront plus à barboter dans une mer de voitures arrêtées grâce aux nouvelles protections proposées par la Police anticongestion. Pour l’organisme représentant plus de 1,2 million de membres, il était temps d’offrir des solutions concrètes aux automobilistes devant cette problématique de plus en plus grave», affirme l'entreprise par voie de communiqué.

La couverture comprend:

Une escouade fraîcheur, pour garder votre épicerie au frais. Fini les aliments gâchés!

Un musicien sur appel, qui se déplacera à votre voiture en moins de 29 minutes pour divertir vos enfants.

Un service d'évacuation aérien. Un hélicoptère viendra vous chercher pour vous extirper du trafic.

Mais pourquoi personne n'y a pensé avant?!

LA solution pour que vos plans ne tombent plus à l'eau à cause du trafic!

Pour en savoir plus sur la police d'assurance, consultez leur site internet.