Jasons voyage... avec l'animatrice Marie-Soleil Michon

ADVERTISEMENT

"Presque autant que les voyages, notre collaboratrice Isabelle Marjorie Tremblay aime passionnément… les voyageurs! Dans le cadre d’une nouvelle série d'articles, des personnalités publiques s’ouvrent à elle en lui confiant notamment leurs plus beaux souvenirs de voyages, dans un ton intime et chaleureux. Aujourd’hui, Isabelle Marjorie s’envole avec Marie-Soleil Michon.

La sympathique animatrice pilote "Ça vaut le coût" à Télé-Québec les lundis 19h (jusqu'au 27 mars) et l’émission de radio "Le Show du retour" à Rythme FM du lundi au jeudi de 16h à 18h (jusqu'en juin). Entre un enregistrement radio et un tournage télé, elle a accepté de nous parler de sa passion pour les voyages.

Marie-Soleil, vous êtes une grande voyageuse, parmi toutes les destinations que vous avez découvertes, avez-vous un coup de coeur?

Les îles grecques, assurément! Nous y avons fait deux voyages mémorables, deux années de suite, en 2014 et 2015. Nous avons eu la chance de visiter Santorini, Paros, l’île de Ios, Naxos, Antiparos ainsi que le site archéologique de Delos. Il n'est pas exclu qu'on y retourne pour visiter d'autres îles grecques, on a tellement aimé ça!

Avez-vous des critères précis qui vous guident dans votre choix d’une destination ?



Une des choses les plus importantes pour moi, c’est qu’il faut bien manger! Et à ce sujet, c’est l’Italie qui me vient en tête. J'y ai fait trois voyages exceptionnels (2006-2007-2009) et j'ai plusieurs souvenirs de repas mémorables. Un risotto au prosecco et saumon dans un restaurant accroché à une falaise au bord de la mer, à Anacapri situé sur l’ile de Capri. Délicieux! Des gelato artisanaux fabuleux chez Grom à Venise. Un dîner maison bricolé par notre hôtelière à Anacapri à notre arrivée, qui comprenait du pain grillé sur le poêle à bois. À Venise, un resto pratiquement anonyme (qui n’existe plus malheureusement) où une vieille dame cuisinait une extraordinaire polenta dans des petits chaudrons de cuivre qu’elle apportait sur la table! J’ai aussi le souvenir tout simple d’une nectarine parfaitement mûre achetée sur le bord de la rue à Positano, dans la province de Salerne, le long de la côte amalfitaine. Je me souviens que c’était tout près du kiosque d’Antonietta qui vendait de délicieux et rafraîchissants granités au citron. J’ai beaucoup de souvenirs de nourriture!

Avez-vous une anecdote de voyage particulière à partager ?



Nous étions dans la magnifique ville de Rome, par hasard le soir où les Italiens ont remporté la Coupe du Monde de foot en 2006. La partie avait lieu dans une autre ville, mais nous avons été témoins du déferlement d’Italiens en liesse dans les rues de la ville. C'était complètement fou! Le lendemain, alors que nous nous dirigions vers la côte amalfitaine, notre déplacement entre la gare de Naples et Positano a été épique… Nous nous sommes trompés de train, il y avait également un record de chaleur accablante… J’ai tellement DÉTESTÉ Naples (sauf, bien sûr, pour la pizza margherita!), que je me suis mise à pleurer en pleine rue!

Quelle est votre prochaine destination ?

Encore inconnue, mais on songe au Portugal.

Quelle est la destination de vos rêves ?

J'aimerais beaucoup aller dans l’archipel d’Hawaï. Je rêve aussi d'une grande croisière qui fait le tour du monde. Mon mari et moi, on s'amuse à regarder les splendides itinéraires des navires des compagnies comme Silversea, Windstar, Oceania, Regent Seven Seas... On rêve!

Il y a-t-il un endroit en particulier dans le monde où vous aimeriez vivre ?

Je ne saurais identifier un endroit précis pour l’instant… Mais j'aimerais beaucoup vivre au bord de la mer, où il y aurait une très longue plage pour marcher.

Un endroit dans le monde où vous n’iriez jamais ?

Les pays dangereux, comme la Colombie.

Amusons-nous un peu…

En avion : êtes-vous plus allée ou hublot ?

Hublot, sans aucun doute. Chaque fois que je prends l'avion, ça m'émerveille encore de voir ces paysages et de me retrouver dans les nuages. Seriez-vous une candidate idéale pour le tourisme spatial ?

Jamais de la vie. Je suis bien trop peureuse! Avec quelles personnalités aimeriez-vous voyager ?

Je me plairais bien à voyager avec Anthony Bourdain ou encore avec Oprah Winfrey. Est-ce que vous accepteriez un voyage avec Donald Trump ou Justin Beiber ?

Non!

TAG START { player: "* QC sideview No autoplay", for: "AOL Canada" } -->TAG END { date: 3/30/17 } -->